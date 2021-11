Anvil: si mostra in un nuovo trailer ufficiale

Quest’oggi ci sono novità da parte di Action Squared , sul loro titolo attualmente in lavorazione Anvil. Questo trailer di lancio ufficiale mostra il mondo variegato del gioco, i nemici unici e gli incredibili Vault Breakers!

Il titolo è un gioco sparatutto d’azione multiplayer roguelike cooperativo. Scegli il tuo personaggio chiamato “Vault Breaker” e dai la caccia ai mostri esplorando la galassia. Trova gli artefatti e potenzia il tuo Breaker per poter sopravvivere in questa galassia infestata dai mostri!

Anvil è un’istituzione che cerca i “Vault“, eredità delle civiltà aliene sparse in tutto l’universo. Diventa un Breaker ed esplora la galassia sconosciuta alla ricerca dei Vault!

Ogni galassia è formata da pianeti casuali dove compaiono diversi e svariati boss.

Una volta superate tutte le avversità, sarà possibile sbloccare i Vault galattici al cui interno si cela un’incredibile e spiazzante forza.

In qualità di membri della spedizione, i Breakers massimizzano le loro abilità di combattimento per affrontare varie minacce. Numerosissimi Breakers con svariate abilità e tecniche di combattimento non aspettano altro che essere arruolati da te.

Vi sono oltre 100 artefatti generati casualmente e decine di armi originali che garantisco ad ogni partita un divertimento unico. Trova la sinergia tra i diversi artefatti, ottieni armi imbattibili e crea il Breaker finale!

I Breaker combattono utilizzando corpi meccanici e anche dopo essere distrutti, rinascono. Attraverso l’esperienza ottenuta in battaglia, è possibile potenziare la propria costituzione, ottenere nuova forza e ricominciare l’avventura. Dal momento che la morte permette di aumentare la propria potenza, nessun Breaker la teme.

Il titolo uscirà il 2 Dicembre su Xbox One, Xbox Series X/S e PC sulla piattaforma Steam; al momento dell’uscita sarà disponibile anche su Xbox Game Pass