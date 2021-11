WoW Classic: ecco la lista completa di Season of Mastery

WoW Classic Season of Mastery è un nuovo modo per poter assaporare l’esperienza di Vanilla WoW ma con drastici cambiamenti che rendono difficili gli incontri nei raid. C’è una lista enorme comparsa sul sito ufficiale di Blizzard che specifica tutti i cambiamenti in arrivo. Purtroppo la lista è bella lunga, quindi vi diamo il link dell’indirizzo in cui potrete avere una preview. Ci sono 3 diversi argomenti trattati nel documento, e tutti parlano di WoW Classic: sistemi, contenuti e PvP. In termini di sistemi, ne abbiamo alcuni, come:

Tutti i personaggi di livello inferiore al 60 riceveranno il beneficio “Adventure Awaits”.

Questo beneficio aumenta l’esperienza ottenuta dalla consegna delle missioni del 40%.

Questo beneficio fornisce anche esperienza bonus aggiuntiva alla consegna delle missioni di gruppo e delle spedizioni.

Nelle incursioni, i personaggi non beneficiano più degli effetti dei benefici mondali, come Rallying Cry of the Dragonslayer, Warchief’s Blessing e Spirit of Zandalar.

I limiti a benefici e penalità verranno rimossi.

I personaggi che uccidono un nemico mentre sono in gruppo con uno o più altri personaggi di livello molto più alto del nemico ucciso ottengono molta meno esperienza.

I calcoli usati per determinare l’esperienza ottenuta dall’uccisione nemici che sono stati colpiti per primi da un personaggio o da un gruppo di personaggi ma uccisi da un altro personaggio o gruppo di personaggi sono stati modificati.

Per i contenuti, abbiamo:

Ci saranno modifiche significative ai nemici dentro Onyxia’s Lair e Molten Core:

Abbiamo aumentato la salute dei boss e delle altre creature che partecipano agli scontri coi boss.

Con la Season of Mastery abbiamo introdotto sfide maggiori alle meccaniche esistenti dei boss e anche nuove meccaniche.

La disponibilità di nodi per Mining ed Herbalism è stata significativamente aumentata ovunque.

Mentre per il PvP, abbiamo: