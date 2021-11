Back 4 Blood: la difficoltà è più alta del previsto

Back 4 Blood è uscito da praticamente un mese, e possiamo dire che ha avuto un grande periodo. Il successore spirituale di Left 4 Dead è più ruggente che mai, ed è giusto pensare che questo periodo roseo continuerà spedito. Ma ci sono dei problemi all’orizzonte, e persino i ragazzi di Turtle Rock Studios l’hanno ammesso. Precedentemente, i giocatori si sono lamentati che effettivamente per round spawnano tanti Infestati, ma non sono stati presi troppo seriamente, finché alcuni del team di sviluppo hanno dato un’occhiata ai codici, ed allora c’è stata la scoperta. Non avevano torto, e il gioco era più difficile del previsto. Di conseguenza, il 9 novembre ci fu un aggiornamento per sistemare la cosa, ma non è comunque bastato. Oggi hanno preso delle misure drastiche e hanno affermato che a causa di un problema nel codice di gioco la presenza degli Infestati speciali raddoppia di volta in volta, creando picchi di difficoltà ingestibili in alcune sezioni di gioco. Lo studio continuerà a pubblicare update e monitorare la situazione fino a quando il problema non sarà risolto definitivamente. Insomma, adesso sono intenzionati a sistemare del tutto il problema dalla radice, e vogliono che anche i giocatori diano una mano per rendere le cose più semplici, facendo screenshot per garantire la massima cooperazione tra le due parti. Back 4 Blood ha registrato un buon lancio e le vendite sono andate esattamente come si aspettavano, con oltre sei milioni di giocatori e una community molto attiva. Sta avendo ottimi risultati, ed è rassicurante vedere tali numeri continuare a crescere, specialmente se consideriamo la grande storia che ha dietro. Disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Serie X / S e per Windows PC (gratuito sul Xbox Game Pass), Back 4 Blood si prospetta un grande capolavoro dello sparatutto zombi, e ci aspettiamo soltanto il meglio.