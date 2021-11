Outriders: disponibile New Horizon e annunciato Worldslayers per il 2022

Come vi avevamo fatto sapere, il 15 novembre si è tenuto il live stream di Outriders dove è stato mostrato il nuovo aggiornamento New Horizon. Inoltre è stata annunciata la prossima grande patch del 2022, chiamata Worldslayers. Outriders è uscito all’inizio dell’anno ed ha subito riscosso un erme successo, tanto che Square Enix lo ha etichettato come uno dei loro nuovi franchise.

Il nuovo aggiornamento New Horizon aggiunge quattro nuove spedizioni e un nuovo Transmog system; rimuove i timer in alcune Spedizioni; aggiunge skin, riequilibra Classi e Abilità e ripristina il negozio di Tiagos Expedition. Per Worldslayers non sono sati forniti dettagli, l’unica certezza è che sarà rilasciata nella primavera del 2022. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Mentre l’umanità muore tra le trincee di Enoch, tu creerai il tuo Outrider unico e partirai per un’incredibile avventura su questo pianeta ostile.



Outriders è uno shooter GdR cooperativo da 1 a 3 giocatori ambientato in un universo fantascientifico oscuro e spietato. Con una storia intricata che si svolge in un mondo estremamente diversificato, ti lascerai i bassifondi e le baraccopoli della prima città alle spalle e attraverserai foreste, montagne e deserti alla ricerca della fonte di un misterioso segnale. Con sparatorie intense, poteri violenti e un arsenale pieno di armi ed equipaggiamento incredibili, OUTRIDERS offre innumerevoli ore di gioco create da uno dei migliori sviluppatori di shooter in circolazione: People Can Fly.

Caratteristiche

Modalità Co-op : gioca da solo o unisciti ad altri due amici in modalità co-op drop-in/drop-out e affronta gli orrori di un pianeta iper-evoluto.

: gioca da solo o unisciti ad altri due amici in modalità co-op drop-in/drop-out e affronta gli orrori di un pianeta iper-evoluto. Quattro classi uniche: crea e personalizza il tuo Outrider scegliendo una delle quattro classi disponibili, ognuna con il proprio albero delle abilità, per definire il tuo stile di gioco.

Outriders è ora disponibile su PC tramite Steam, PS4, PS5, Stadia, Xbox One e Xbox Series X / S.