Halo Infinite: la Stagione 1 terminerà a maggio 2022

Halo Infinite è in uscita: a partire dall’8 dicembre 2021 verrà reso disponibile per tutti gli utenti di Xbox e PC. In occasione dell’Xbox Anniversary Celebration, 343 Industries ha annunciato che invece che interrompersi all’inizio del prossimo anno, la prima Stagione di gioco verrà prolungata fino al 2 maggio 2022.

Anche se dovremo aspettare il giorno 8 dicembre per l’avvio della Stagione, da oggi i più impazienti potranno usufruire della modalità multiplayer della versione beta di Halo Infinite. Con la beta, i giocatori hanno accesso a tutte le mappe ei contenuti extra (con eccezione di quelli compresi nel Battle Pass).

In concomitanza con questo lancio anticipato del famoso FPS di Master Chief, il direttore creativo dell’opera, ovvero Joseph Staten, ha rivelato che il Battle Pass della Stagione 1 è stato esteso ad un periodo di durata maggiore rispetto a quello inizialmente previsto di tre mesi:

Abbiamo preso la decisione di estendere la prima Stagione per guadagnare tempo, affinché possiamo assicurarci senza problemi che la Stagione 2 soddisfi i nostri standard di elevata qualità. Inoltre, più tempo a disposizione ci permetterà di pianificare e sviluppare la seconda Stagione in un clima più sostenibile e sano per il nostro team di lavoro.

Staten ha poi precisato quanto segue:

É importante sottolineare che con l’estensione della Stagione 1, noi du 343 Industries non stiamo semplicemente “allungando il brodo” con i contenuti che avevamo pianificato originariamente. In effetti, abbiamo colto l’occasione del prolungamento, così da riuscire ad inserire nuovi eventi, oggetti, gadget per la personalizzazione e altri contenuti che la rendano un’esperienza senz’altro più ricca, dall’inizio alla fine. Ad esempio, a partire da oggi e per tutta questa prima settimana, i giocatori potranno accedere ad Halo Infinite per sbloccare una collezione gratuita di oggetti per la personalizzazione a tema 20esimo anniversario di Xbox.

L’evento di apertura per questa prima Stagione di gioco, si terrà il giorno 23 novembre 2021 con “Fracture: Tenrai“. Qui i giocatori potranno guadagnarsi qualche gadget di personalizzazione a tema samurai. Halo Infinite, ricordiamo, sarà disponibile a partire dall’8 dicembre 2021 per Xbox Series X/S, Xbox One e PC.