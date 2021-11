Disgaea RPG: arriva la versione free-to-play per PC in occidente in Early Access

Boltrend Games pubblicherà la versione globale di free-to-play RPG Disgaea RPG per PC tramite Steam in accesso anticipato ha annunciato l’editore. La versione globale di Disgaea RPG è attualmente disponibile per iOS tramite App Store e Android tramite Google Play. La versione per PC è attualmente disponibile solo in Giappone, tramite DMM Games Player.

L’editore ha scelto la via dell’Early Access per poter ottimizzare costantemente il debutto su PC della versione globale. Il periodo di accesso anticipato dovrebbe durare circa uno o due mesi. Di seguito una panoramica del gioco, tramite la sua pagina Steam:

Il Netherworld, un luogo più profondo dell’oceano più profondo e più oscuro della grotta più oscura. È un mondo caotico governato da demoni, mostri e Overlord. Nessuno sa bene dove trovarlo. Ma ora questo luogo oscuro si aprirà a tutti i giocatori. Entrate nel Netherworld, prova a sollevare il più forte Overlord in un’avventura strana ma emozionante.



Caratteristiche principali