Call of Duty aggiorna la politica anti-cheat: i giocatori rischiano il ban dall’intero franchise

Soluzioni d’obbligo, sebbene difficili, per Activision e Sledgehammer nei confronti dei bari. Di Call of Duty si sta riesaminando, ultimamente, la politica anti-cheat, così che chi imbroglia si ritrovi tagliato fuori dall’intero franchise di CoD. Una soluzione che pare essere esagerata per qualcuno, per altri, invece, risulta più che giustificata.

Di recente, sul sito web di Call of Duty, il dipartimento anti-cheat della serie, chiamato Team Ricochet, ha pubblicato un aggiornamento sulle misure di sicurezza nei confronti di coloro che utilizzano i cheat e sulla tecnologia anti-cheat di Ricochet. Le novità sui sistemi di sicurezza riguardano prevalentemente CoD Vanguard: in casi estremi, Ricochet potrebbe portare ad un divieto permanente che va oltre al titolo giocato.

Sul sito web si può leggere quanto segue:

Le sospensioni permanenti sono durature e definitive e possono applicarsi a questo titolo (CoD Vanguard), così come ai titoli precedenti, contemporanei o successi del franchise di Call of Duty.

Nel blog viene specifica, tuttavia, che le sospensioni permanenti verranno applicate solamente nei casi più estremi di violazione, oppure quando vengono ripetute più volte. Il divieto potrà essere applicato anche ai giocatori che tentano di nascondere, camuffare od offuscare la loro identità o quella dei loro dispositivi hardware.

Esistono ancora situazioni in cui ai giocatori verrà applicata una sospensione temporanea. Questa potrà avere una durata variabile tra le 48 ore e le due settimane, a seconda della gravità dell’infrazione.

Tutti i nostri sforzi anti-cheat sono concentrati sulla lotta al gioco sleale e sulla protezione dell’esperienza del singolo giocatore. Il lancio degli aggiornamenti del server come parte del sistema Ricochet anti-cheat è il primo passo della nostra iniziativa di sicurezza e stiamo lavorando molto duramente per rendere le cose più frustranti possibile per gli imbroglioni.

Ricordiamo a tutti che Call of Duty Vanguard (di cui abbiamo svolto anche una recensione) è attualmente disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.