Fortnite: le skin di Naruto e la sua squadra sono disponibili da oggi

Naruto e il suo team sono approdati sull’isola di Fortnite. A partire da oggi, 16 novembre 2021, i giocatori potranno riscattare le skin ispirate ai membri del Ninja Team 7. Ecco che, quindi, si avvera uno dei più grossi desideri dei giocatori dell’opera di Epic: una collaborazione con il famoso anime.

Uno dei maggiori punti di forza del gioco, infatti, è la collaborazione tra i diversi media e quella con il famoso franchise di Naruto Shippuden era molto attesa da tutti i giocatori del mondo. Il clamore dietro questa cooperazione deriva soprattutto da dei documenti trapelati la primavera scorsa, inerenti alle collaborazioni future e scartate di Fortnite con gli altri media.

I documenti, per l’appunto, suggerivano l’arrivo di un cross-over tra Naruto e Fortnite e, una volta scoperto, i fan non hanno mai smesso di insistere per ottenerlo. Oggi, 16 novembre 2021, i desideri dei fan del battle royale diventano realtà e Naruto, insieme alla sua squadra di ninja di Konoha, è arrivato sull’isola di Fortnite.

L’annuncio ufficiale, però, è avvenuto proprio oggi tramite un trailer pubblicato su YouTube, il quale lo troverete in calce alla notizia. La domanda più importante, però, è la seguente: come ottenere le skin esclusive dei ninja? Ebbene, Epic Games non ha di certo fatte le cose in piccolo, anzi!

Oltre a piccoli gadget per la personalizzazione dei personaggi, i giocatori potranno aspettarsi un intero hub creativo dedicato ai personaggi dell’anime. Secondo le immagini promozionali emerse ultimamente in Giappone, le skin disponibili saranno in totale 4. Potranno essere acquistate quella di Naruto, Sasuke, Kakashi e Sakura.

Queste skin rimarranno nello shop di Fortnite fino al termine della collaborazione, quindi non temete, avete ancora molto tempo davanti a voi. Le skin, più specificamente, possono essere viste in anteprima grazie a Shiina, un utente Twitter che ha pubblicato uno screenshot dei costumi.