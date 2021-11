Grim Dawn Definitive Edition: su Xbox One da dicembre

Ed ecco che Crate Entertainment ha tutta l’intenzione di espandere il suo Grim Dawn su altre piattaforme. Stiamo parlando di un titolo che pone in evidenza la componente ruolistica e che è ambientato in un mondo fantasy post-apocalittico, in cui l’umanità si trova sull’orlo dell’estinzione.

Uscito nel febbraio del 2016 su Steam, Crate Entertainment ha deciso di rendere Grim Dawn (nella sua Definitive Edition), disponibile anche sulla console Microsoft di scorsa generazione, ovvero su Xbox One. Il lancio su console avverrà il giorno 3 dicembre 2021, mentre i pre-ordini apriranno il giorno 22 novembre 2021.

La Definitive Edition di Grim Dawn è costituita dal contenuto scaricabile “Crucible“, così come dalle espansioni “Ashes of Malmouth” e “Forgotten Gods“. Questo gioco di ruolo action-fantasy presenterà ai giocatori dei personaggi che subiranno un’evoluzione mai scontata nel corso della storia, un centinaio di oggetti unici, la possibilità di crafting e di affrontare delle missioni che possono terminare in modi differenti a seconda delle scelte intraprese.

Per la build iniziale del personaggio, il giocatore avrà la possibilità di scegliere tra 6 classi differenti e combinarle con circa 25 abilità uniche e modificatori per classe. Le classi basilari tra cui si potrà scegliere sono: Soldato, Demolitore, Occultista, Lama Notturna, Arcanista e Sciamano.

Il giocatore, se ne mostrerà la necessità, potrà tranquillamente avviare il gioco in modalità multiplayer (fino a 4 giocatori) grazie a cui si potrà sfruttare il lavoro di squadra per mettere i piedi in testa ai numerosi nemici che si celano in Grim Dawn Definitive Edition, disponibile attualmente su PC, ma presto anche su Xbox One.