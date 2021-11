Forza Horizon 5 debutta al quarto posto nella classifica UK

Forza Horizon 5 di Playground Games è stato travolto da un’ondata di giocatori fin dal momento primo momento che è stato disponibile in accesso anticipato la scorsa settimana e poi lanciato in tutto il mondo il 9 novembre. Nonostante questo, ci sono state alcune novità interessanti nelle classifiche settimanali del Regno Unito (tramite GamesIndustry).

Forza Horizon 5 ha debuttato al quarto posto, mentre le sue vendite di lancio fisiche sono diminuite dell’80% rispetto a quelle di Forza Horizon 4. Vale la pena ricordare che il gioco è disponibile anche tramite Xbox Game Pass, mentre questi grafici non tengono conto nemmeno delle vendite digitali. Microsoft ha confermato che Forza Horizon 5, che ha già superato gli 8 milioni di giocatori, è il più grande lancio di sempre per un titolo Xbox Game Studios. Jurassic World Evolution 2, lanciato lo stesso giorno dell’open world di Xbox, debutta al sesto posto. Segue Shin Megami Tensei 5, che arriva nono e ha avuto un debutto sorprendentemente solido per un franchise di nicchia e un genere di nicchia nel Regno Unito. Call of Duty: Vanguard è ancora al primo posto, dove ha debuttato la scorsa settimana, sebbene il calo delle vendite del 47% rispetto alla scorsa settimana rappresenti una buona seconda settimana per lo sparatutto, e le prestazioni sono nettamente inferiori alla settimana precedente. Nel frattempo, grazie al lancio della sua espansione Happy Home Paradise, Animal Crossing: New Horizons ha visto un notevole aumento del 99% delle vendite rispetto alla scorsa settimana, balzando al terzo posto. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

La vostra avventura Horizon definitiva vi aspetta. Esplorate vivaci paesaggi open world del Messico in continua evoluzione. Divertimento al volante illimitato con centinaia tra le migliori auto al mondo.



Forza Horizon 5 è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One e PC tramite Steam.