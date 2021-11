Knights of the Old Republic: versione fisica per Switch

Di recente è approdato anche su Nintendo Switch l’action RPG Knights of the Old Republic. La versione, al momento, è scaricabile solamente in formato digitale tramite l’E Shop. Aspyr e Limited Run Games hanno annunciato che una versione fisica del gioco, per la console Nintendo, sarà disponibile dal 19 novembre. Aspyr è lo stesso team che ha portato Star Wars: Republic Commando, Star Wars Episodio I: Racer e i giochi Star Wars Jedi Knight. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale qui.

Secondo il Tweet, Limited Run Games sta pianificando di produrre non una, ma due edizioni da collezione. Alcuni dei punti salienti sono la moneta commemorativa del lato chiaro/scuro, lo steel book, le repliche in miniatura dell’elsa di Darth Revan e l’unità USB Security Spike completamente operativa. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale Nintendo:

Quattromila anni prima dell’Impero Galattico, centinaia di Cavalieri Jedi sono caduti in battaglia contro gli spietati Sith e tu sei l’ultima speranza dell’Ordine Jedi. Riuscirai a padroneggiare l’incredibile potere della Forza e a salvare la Repubblica? O cadrai al richiamo del lato oscuro?



Caratteristiche

Un’epopea di Star Wars ambientata nell’era incontaminata prima dell’ascesa dell’Impero, piena di personaggi, creature, veicoli e pianeti unici.

Una profonda esperienza di gioco di ruolo con personaggi personalizzabili e scelte significative che influiscono sulla storia, sulla tua squadra e persino su te stesso.

Sfrutta il potere della Forza con oltre 40 abilità diverse e impugna la tua spada laser.

Avventurati in otto enormi e iconici mondi di Star Wars, tra cui Tatooine e Kashyyyk, nella tua astronave, l’Ebon Hawk.

Scegli la tua squadra e costruisci legami eterni con nove membri dell’equipaggio unici, tra cui Twi’lek, droidi e Wookies.

Eroe o cattivo, salvatore o conquistatore… solo tu determinerai il destino dell’intera galassia!

Star Wars: Knights of the Old Republic è disponibile per Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S/X, dispositivi mobile, dispositivi Mac OS, PC tramite Steam.