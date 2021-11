Annunciato The Guy VR su PSVR, svelata la data d’uscita

Chubby Pixel Games ha recentemente annunciato la data d’uscita di The Guy VR su PlayStation VR. Secondo quanto svelato dallo sviluppatore, l’opera arriverà nella giornata del 18 novembre sul mercato. Per coloro che non lo conoscessero: The Guy VR è un puzzle game in prima persona come nessun altro in cui dovrai trovare la via d’uscita dai tuoi sogni usando oggetti e strumenti che otterrai durante il tuo pisolino.

Ecco le caratteristiche principali del gioco