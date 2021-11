Dragon Ball The Breakers: annunciato un nuovo multiplayer asimmetrico online su PC e console

Bandai Namco ha annunciato un nuovo titolo legato all’universo creato da Akira Toriyama: si tratta di Dragon Ball The Breakers, un multiplayer asimmetrico online che arriverà nel 2022 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch e sarà compatibile anche con PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia insieme agli screenshot. Presto arriverà anche una beta chiusa; saranno svelati maggiori dettagli in merito più avanti.

“Non vediamo l’ora che i giocatori possano provare questo nuovo titolo nel franchise di Dragon Ball!” , ha dichiarato Ryosuke Hara, producer del gioco: “Stiamo lavorando duramente con il team di Dimps per offrire una nuova e divertente esperienza multiplayer asimmetrica accessibile a tutti, grazie alla sua vasta e profonda gamma di situazioni e gameplay. Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto nella Beta chiusa.”

Ambientato nell’universo di Dragon Ball Xenoverse, consente di giocare nei panni di uno dei celebri rivali del franchise, il “Razziatore”, o in quelli di uno dei sette “Superstiti” senza alcun super potere.

Il Razziatore dovrà sfruttare tutta la sua forza travolgente per eliminare i “Superstiti”. Questi semplici civili sono rimasti intrappolati in una “Frattura temporale”, un luogo in cui spazio e tempo sono nel caos, e dovranno collaborare tra loro per respingere il Razziatore e fuggire usando la Super macchina del tempo. I giocatori potranno anche usare diversi oggetti sul campo di battaglia per cercare di fuggire strategicamente.

Inoltre, Dragon Ball The Breakers collegherà i dati di gioco salvati con Dragon Ball Xenoverse 2.

Questa la descrizione attraverso il sito ufficiale:

Resisti per vivere. Evolviti per trionfare.

Colti di sorpresa da un incidente temporale inaspettato, 7 ordinari cittadini si trovano intrappolati in una Frattura Temporale. Condividono la loro prigionia con un Razziatore, un forte nemico da una diversa linea temporale con un potere soverchiante.

La loro unica speranza per la sopravvivenza è fuggire dalla Faglia Temporale grazie la Super Macchina del Tempo, ma il Razziatore è sulle loro tracce e diventa sempre più forte.

In una lotta contro il tempo, l’astuzia dei Sopravvissuti si scontra con la potenza del Razziatore, per scappare o essere annientati…

Fuggi o combatti.

Caratteristiche principali:

Scappa insieme alla tua squadra… o da solo!

Coopera con gli altri finché c’è tempo, ma il Razziatore o le scelte degli altri sopravvissuti possono costringerti a fuggire da solo. Quale sarà il tuo stile di gioco?

Fuggi da una grande mappa composta da diverse aree, ma stai attento! Il Razziatore è sempre in caccia dei Sopravvissuti e potrebbe distruggere porzioni di mappa, riducendo ancor di più la tua possibilità di scappare…

Direttamente dalla serie originale Dragon Ball. Giocando come Razziatore, divertiti a cacciare ed eliminare i sopravvissuti con il tuo potere soverchiante. Padroneggia il potere di tutti i Razziatori per individuare e catturare le tue vittime per evolvere e diventare ancora più forte!

Scegli i tuoi potenziamenti e sblocca bonus, skin e altro ancora per affinare la tua strategia personale, sia come Sopravvissuto, sia come Razziatore…

Veicoli, armamenti, rampini… Sfrutta qualunque oggetto a tua disposizione per affrontare il Razziatore e combatti per la tua vita!

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio di Dragon Ball The Breakers. Più in fondo ancora potete vedere la galleria con gli screenshot.