Xbox Game Pass: per Phil Spencer il servizio è molto sostenibile

L’Xbox Game Pass è diventato un servizio che ha tutt’ora milioni di abbonati grazie alla qualità e quantità dei giochi presenti sul catalogo, ma le domande sulla sostenibilità del modello Game Pass sono state poste incessantemente da quando il servizio è nato, dove Microsoft starebbe apparentemente perdendo i soldi che avrebbe ottenuto dalle copie che avrebbe venduto per tutti i giochi first party che ora pubblicano (e continueranno a pubblicare) dal lancio Xbox Game Pass.

Aggiungete a questo il fatto che l’azienda sta probabilmente pagando grandi somme di denaro agli editori per importanti giochi di terze parti come MLB The Show 21, Outriders e Back 4 Blood per lanciare questi giochi al day one, e il recente rapporto di Microsoft che ha mancato il suo obiettivo per gli abbonati al servizio per questo anno passato.

Il capo di Xbox, Phil Spencer, tuttavia, ammette che è il modello Xbox Game Pass è molto sostenibile. Parlando con Stephen Totilo di Axios (come ha condiviso su Twitter), il capo di Xbox ha sottolineato che Xbox Game Pass è in costante crescita, e anche se è un obiettivo enorme per la società, non è l’unica cosa su cui si sta concentrando. Alla fine della giornata, Spencer dice che il modello Game Pass è “molto, molto sostenibile in questo momento e continua a crescere”.

Insomma, al netto di alcune figure importanti della Game Industry, soprattutto per quanto riguarda Sony Interactive Entertainment, i quali sostengono che questo modello non sia sostenibile, sembrerebbe che per Phil Spencer sia esattamente l’opposto.