ESL Italia Championship: riparte il torneo di esport più grande d’Italia

L’annuncio di ProGaming Italia arriva da Milano, il 27 novembre inizierà la nuova stagione invernale 2021-2022 di ESL Italia Championship, il torneo di esport più grande tra le realtà competitive italiane. Questa edizione, per esattezza la ventesima, sarà caratterizzata da diverse novità, tra le quali l’aggiunta di titoli inediti nel competitivo italiano: Pokemon Unite e Apex Legends, dando ai giocatori di entrambi la possibilità di giocare dalla piattaforma che preferiscono e rendendo a tutti gli effetti i tornei cross platform.

Il montepremi complessivo dei diversi tornei di quest’anno arriva ad una spettacolare cifra di 331 mila euro e, con la possibilità per ogni giocatore di formare il proprio team e gareggiare in una delle due competizioni, quest’anno si prospetta un fantastico show per gli amanti degli esport e per i fans di ESL Championship. Il regolamento e i dispositivi compatibili sono disponibili su https://pro.eslgaming.com/italia/.

Dopo la fase iniziale, consistente in 2 tornei di qualifica, i 10 migliori team per girone di Apex Legends si scontreranno in una finalissima a 20 squadre, in cui sarà decretato il nuovo campione, che si aggiudicherà 5000 euro. Tutte le fasi del torneo saranno trasmesse in streaming su EGA_TVs.

La struttura del torneo di Pokemon Unite sarà simile, con 8 team ad uscire dalle qualificazioni di cui solamente 2 arriveranno in finale. Il torneo sarà trasmesso in streaming sul canale di Pokemon Millennium che, come su EGA_TVs con Apex Legends, ci terrà compagnia e ci permetterà di rendere le community e gli esport sempre più uniti, rendendo unica l’esperienza di coloro che questi tornei li vivono e li raccontano con entusiasmo.

Con l’edizione di ESL Italia Championship, festeggiamo la XX edizione dell’unico campionato Esport su livello nazionale che soddisfa e rispetta gli standard qualitativi dei campionati ESL internazionali. ProGaming Italia è sempre più orientata a creare insieme ad ESL contenuti di alta qualità lavorando sempre più sul coinvolgimento delle più importanti community di riferimento nel panorama nazionale. Nicoletta Schenk – Brand Communications Director ProGaming Italia.

E parlando di qualità quest’anno ESL Italia collaborerà con NZXT, leader nella produzione di componenti PC da gaming.

Tutti gli aggiornamenti sui tornei e su ESL, l’azienda che ha fatto nascere molti dei talenti negli esports italiani, rendendo reale la frase “from zero to hero”, saranno disponibili su Twitter, Instagram e sul sito ufficiale di ESL Italia, oltre che, come sempre, nella sezione esport di GamesVillage.