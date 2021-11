Atelier Sophie 2 The Alchemist of the Mysterious Dream: pubblicato un nuovo trailer, tanti nuovi dettagli e screenshot

Atelier Sophie 2 The Alchemist of the Mysterious Dream torna a mostrarsi. Il JRPG di Koei Tecmo e Gust, annunciato ad inizio ottobre, si fa vedere con tanti nuovi screenshot, dettagli sulla storia e un nuovo trailer, incentrato, tra le altre cose, anche sul controllo del tempo climatico. Potete vederlo in fondo alla notizia.

In Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream i giocatori seguiranno Sophie Neuenmuller nella sua missione per trovare la sua amica Plachta nel misterioso mondo onirico di Erde Wiege. Sophie stringe così nuove amicizie in città e si mette alla ricerca di Plachta. Sfortunatamente, invece di trovare Plachta, lei e i suoi amici scoprono una frattura nello spazio che li porta in un luogo misterioso disabitato. Proprio mentre decidono di rinunciare alla loro missione e tornare in città, Sophie sente una voce familiare, ma prima che abbia il tempo di indagare, appare improvvisamente un drago d’acqua e attacca il gruppo. Fortunatamente, grazie all’arrivo dell’aspirante alchimista Ramizel e di un ex cavaliere di nome Diebold, vengono salvati appena in tempo.

Mentre continuano ad esplorare ulteriormente questa misteriosa nuova terra, si imbattono nella posizione di Elvira, la dea che ha creato Erde Wiege. Qui, Sophie si riunisce finalmente con Plachta, ma la sua amica sembra essere senza vita. Elvira conosce il segreto dietro lo stato inconscio di Plachta?

Durante le numerose avventure di Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, i giocatori incontreranno ostacoli ambientali, come fiumi impetuosi, che fermeranno il loro progresso. Ogni area di Erde Wiege ha un clima predeterminato, ma grazie alla scoperta delle Dreamscape Stones sparse per la terra, Sophie e i suoi amici sono in grado di cambiare il meteo per progredire nel loro viaggio. L’uso di una Dreamscape Stone per cambiare il meteo può cambiare drasticamente l’ambiente, ad esempio abbassare il livello dell’acqua di un luogo un tempo allagato, oltre a scoprire nuovi punti di raccolta con una vasta gamma di materiali unici.

Durante l’esplorazione di questi nuovi luoghi, i giocatori potrebbero anche scoprire i principali punti di raccolta, punti che consentono loro di ottenere materiali migliori rispetto a quelli che si trovano nei punti di raccolta tradizionali. Se si equipaggia lo strumento di raccolta corretto quando si arriva a un luogo di raccolta principale, verrà avviato un minigioco e la qualità e il numero di materiali raccolti aumenteranno in base ai risultati. Questi minigiochi includono un gioco in stile canna da pesca in cui è necessario catturare un certo numero di pesci e un gioco con la fionda in cui i giocatori devono frantumare vari bersagli entro il limite di tempo. Padroneggiare questi minigiochi ti aiuterà a ottenere materiali più rari che sono estremamente utili per la sintesi!

Koei Tecmo ha oltretutto annunciato che che coloro che acquisteranno il gioco fisicamente nella nel periodo del lancio riceveranno una speciale copertina reversibile per il gioco e un poster bonus con un esclusivo artwork di NOCO.

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Arriverà dal 24 febbraio 2022 in Giappone e dal 25 febbraio in Nord America ed Europa. Qui sotto potete vedere il trailer, più sotto alcuni nuovi artwork e tanti screenshoot.