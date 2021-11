La dimensione sociale degli eSports e il social gambling

Il connubio tra gaming, eSports e gambling è cominciato già tempo fa, e affonda le sue radici nello sport tradizionale, ossia quello che tutti noi guardiamo in televisione.

Dopo (e soprattutto durante) una partita accadeva che i tifosi si ritrovassero per discutere della partita, commentare le giocate e le papere degli atleti e fare squadra tutti assieme. C’è sempre stata una dimensione “social” in tutto questo. Lo sport è condivisione. La stessa cosa vale per gli eSports, in cui dei videogiocatori si sfidano a livello competitivo per vincere la partita.

Si tratta di un vero e proprio settore, nato qualche anno fa (ma anch’esso con radici ben più profonde) e che oggi si sta affermando sempre più. Il motivo del suo successo? Vediamolo insieme!

La dimensione sociale degli eSports

Gli eSports piacciono perché, proprio come per una partita di uno sport tradizionale, le persone che li seguono possono unirsi, commentare, discutere e incitare, insieme a tante altre attività tipiche da tifoso. La piattaforma Twitch ne è un esempio. Il settore è letteralmente esploso, con sempre più persone (soprattutto giovani) che guardano gli eSports, spendendo anche i loro soldi!

Pensate che qualche anno fa c’è stata la Coppa del Mondo di Fortnite, il noto battle royale in cui su 100 persone che si sfidano in un’arena ne resta solo 1. Il premio al primo classificato? Ben 3 milioni di dollari.

Senza arrivare a cifre da 3 milioni di dollari, per ogni gioco vengono spesso organizzati tornei e contest, come in questo caso. Non solo il settore è in crescita, ma si è già diramato in varie sottocategorie e ne ha persino fatte nascere di nuove, tra cui il social gambling.

Che cos’è il social gambling?

Per social gambling intendiamo tutte quelle forme di intrattenimento legate al gioco d’azzardo che possono racchiudere la semplice slot machine e la tradizionale roulette, passando per forme più interattive e coinvolgenti come il poker.

La dimensione sociale è data, in questi casi, dalle persone che si uniscono per partecipare allo stesso gioco. Inoltre, c’è un fiorente interesse verso queste forme di intrattenimento da parte di altri utenti, persone comuni che vogliono solo godersi la partita giocata da altri, magari in attesa di entrare in campo e provare a vincere.

Il fenomeno è già diffuso da qualche anno. Basti pensare a compagnie enormi come Facebook, che hanno introdotto giochi di casinò online come Zynga Poker. Non si scommettono soldi veri, ma la dimensione social è sotto gli occhi di tutti.

Tuttavia, esiste un sistema di condivisione dei risultati raggiunti: un utente che ha giocato tante volte e completato vari obiettivi può condividerli e mostrarli a tutti. I giochi di casinò online si stanno muovendo verso questa direzione.

Alcune delle compagnie più moderne e attente agli ultimi trend (come puoi vedere sul sito time2play) offrono servizi di social gambling, con i giochi di casinò online più conosciuti, in primis il poker e il blackjack.

Queste nuove compagnie offrono servizi di intrattenimento e svago, non necessariamente giocando soldi veri. Tuttavia, ci sono anche giochi di casinò con soldi veri. Sta al giocatore decidere quale scegliere.

Indipendentemente da ciò, esistono vari sistemi di ricompense e premi, riconoscimenti, aumenti di livello e così via, tutti elementi da poter condividere con altre persone. La comunità dei giocatori d’azzardo è molto ampia e viva. Ognuno vuole condividere con gli altri il proprio successo (o anche solo il proprio divertimento).

Per ogni gioco di casinò online che troverai ci saranno delle regole ben specifiche. Anche la piattaforma che scegli sarà importante per determinare in che modo potrai condividere i tuoi risultati. A volte, si può condividere anche solo per se stessi.

Il confine sfumato tra social gaming e social gambling

Esiste un chiaro confine tra i videogiochi social e il gioco d’azzardo: nei videogiochi si gioca per i punti, nel gioco d’azzardo si gioca per i soldi.

L’azzardo è spesso malvisto dalla società. Tuttavia, può rifarsi divenendo un tutt’uno con la componente di gaming. La gente non deve necessariamente giocare con soldi veri, può ad esempio giocare, divertirsi e, se è sicura di farlo, scommettere davvero.