Kingdom Two Crowns: trailer di lancio del DLC Norse Lands

Da oggi 16 novembre è disponibile Norse Lands, DLC di Kingdom Two Crowns, avventura pubblicata da Raw Fury e sviluppata da Stumpy Squid. Norse Lands, la prima espansione DLC a pagamento del gioco (6,99 euro), arriva su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, oltre che su Android e iOS.

Questa la descrizione dei nuovi contenuti nella pagina Steam:

Ambientato in un regno ispirato alla cultura vichinga dell’anno mille, Norse Lands è una nuova campagna completa che espande il mondo di Kingdom Two Crowns con un’ambientazione unica da costruire, esplorare, difendere e conquistare. In Norse Lands, i giocatori potranno scatenare abilità che attingono alle divinità norrene, comandare potenti unità, costruire armamenti di ispirazione vichinga, risolvere enigmi complessi e affrontare nuovi Greed nemici.

Con Norse Lands, il pluripremiato mondo di Kingdom Two Crowns cresce notevolmente. Una nuova sesta terra da esplorare, animali da domare e molti aggiornamenti di gameplay, grandi e piccoli. Le notevoli aggiunte offerte da questo DLC premium includono:

Sovrani norreni: siedono in sella a possenti destrieri ed esercitano i poteri degli dei stessi. I sovrani di ispirazione vichinga offrono un nuovo modo di costruire, esplorare, difendere e conquistare le terre del ghiaccio e della neve.

Impieghi da cittadini norreni: meglio esemplificati dal potente Berserker, un guerriero eccezionale, i cittadini delle Terre Norvegesi difenderanno il loro Regno e sconfiggeranno i Greed a ogni costo, scudo alla mano.

Tutti i cittadini difendono: in conformità con la cultura dei guerrieri norreni, i cittadini delle terre del nord sono pronti a proteggere il regno dalle minacce incombenti. Che siano contadini, sentinelle, allevatori, arcieri o costruttori, difenderanno la loro terra o finiranno nel Valhalla provandoci!

L’aspro nord: i nuovi effetti meteorologici trasmetteranno la profonda bellezza e l’inesorabile natura delle terre del nord. E con l’inizio del freddo inverno, i governanti dovranno considerare saggiamente le strategie per la sopravvivenza.

Greed: una nuova stirpe di Greed da cui difendersi…

Lasciandovi al trailer di lancio qui sotto, vi ricordiamo che da oggi e fino al 15 dicembre, Kingdom Two Crowns fa parte dei Games With Gold.