Benefici dei videogame sulle abilità cognitive e i processi decisionali

Sapevi che i videogame aiutano a migliorare le abilità cognitive e a rendere più reattive ed efficienti le aree cerebrali deputate all’attenzione? Ebbene sì, sembra che, se utilizzati in modo responsabile e con buonsenso e moderazione, i videogiochi possano aiutare a migliorare le abilità visuo-attentive, la percezione, i tempi di reazione, la memoria a lungo e a breve termine, e, in generale, i processi decisionali, ossia l’abilità di scegliere fra due o più linee d’azione.

Nuove ricerche effettuate a livello internazionale dimostrano che, nello specifico, determinate tipologie di videogame stimolino e influenzino specifiche abilità cognitive. Vediamo di quali si tratta.

Videogiochi d’azione

I videogiochi d’azione aiutano a migliorare la prontezza nel prendere decisioni rapide, e potenziano le aree cerebrali deputate all’attenzione, rendendole più reattive agli stimoli, con effetti benefici sull’attenzione sia selettiva che sostenuta nel tempo.

È stato dimostrato che chi gioca abitualmente con i videogame d’azione, come ad esempio Call of Duty, tende a pensare con più efficacia, a filtrare più rapidamente le nozioni irrilevanti, a prendere decisioni veloci e al contempo ponderate, e, in generale, a usare le proprie risorse attentive in modo più efficace.

Una ricerca pubblicata sulla rivista Current Biology ha dimostrato che 12 ore di videogame valgano più di un anno di lettura in termini di benefici sull’attenzione visiva e sull’abilità di concentrazione al fine di estrapolare informazioni rilevanti.

Nei videogiochi d’azione molto spesso occorre agire con la massima velocità e precisione, e questo aiuta a sviluppare le abilità visuo-spaziali e dedicate alla coordinazione fra vista e udito, stimolare la curiosità e migliorare le capacità operative di decision making. L’ippocampo destro, infatti, risulta molto spesso ingrandito nei videogiocatori abituali.

Videogame strategici

La maggior parte dei videogame si basa su strategie attraverso le quali si può passare al livello successivo. I videogiochi strategici hanno spesso livelli di complessità piuttosto impegnativi sotto il punto di vista cognitivo.

Lo stimolo a cui è sottoposto il cervello nella ricerca della strategia vincente, dei percorsi da seguire, delle missioni da fare e delle azioni da svolgere per contrastare le mosse dell’avversario aiuta a sviluppare e affinare le capacità di problem solving.

Considerata una delle più importanti soft skill, la capacità di problem solving, ossia il risultato di processi cognitivi messi in atto per analizzare situazioni complesse al fine di trovare la soluzione migliore, è molto apprezzata soprattutto nell’ambiente professionale, ed è dimostrato che i videogiochi di strategia aiutino a svilupparla e potenziarla.

Videogiochi multiplayer

I videogiochi multiplayer si basano sulla collaborazione tra i giocatori e sulla costruzione di comunità sociali virtuali, consentendo ai partecipanti di comunicare tramite messaggi scritti via chat o dal vivo con cuffie e microfono. Un ambiente di gioco di questo tipo aiuta a sviluppare e potenziare le abilità sociali dei player, in particolar modo le capacità organizzative e di cooperazione, socializzazione, interazione, coinvolgimento, sostegno e aiuto.

Poker online

Il poker online, e in particolare il video poker, stimola le capacità strategiche e logico-matematiche, favorisce il potenziamento delle abilità sociali, aiuta a rafforzare la memoria, la pazienza e il self-control, e a migliorare la coordinazione oculo-manuale, un complesso di abilità cognitive che, in sostanza, guida i movimenti della mano in base a determinati stimoli visivi.

Oltre a essere elettrizzante e divertente, giocare a poker online aiuta a stimolare la mente, usare la logica, ripassare concetti matematici come il calcolo delle probabilità e la valutazione del rischio, e ricordare trucchi e strategie da mettere in atto.

Ne esistono diverse varianti, tra cui il Joker poker. Contrariamente a quanto si possa pensare, il loro uso non è limitato e circoscritto ai professionisti o semiprofessionisti. Sul web sono disponibili piattaforme ludiche di videopoker sicure e affidabili, in cui imparare a giocare con soldi virtuali, e, una volta presa familiarità con il gioco, mettersi alla prova in tornei live.

Baccarat, Blackjack e giochi d’azzardo di carte online

Molti studi dimostrano che giocare a Baccarat, Blackjack e altri giochi di carte online non solo aiuti ad allenare la mente, ma contribuisca a produrre benessere psicofisico. Nello specifico, giocare a carte online favorisce il mantenimento sinaptico con risultati analoghi a quelli che si ottengono risolvendo rebus, cruciverba e Sudoku, e stimola i neurotrasmettitori del cervello associati al circuito del benessere e del piacere, con effetti benefici sull’umore e sullo stato di salute generale.

Insomma, distrarsi in compagnia dei videogame può essere un vero e proprio toccasana. Il gioco contribuisce a rendere più efficienti le aree cerebrali responsabili dell’attenzione e delle abilità visuo-spaziali, potenziare la memoria e affinare i processi di decision making e problem solving. Tuttavia, è doveroso ricordare che, se usati in modo eccessivo, i videogiochi possono creare dipendenza e sortire l’effetto contrario.