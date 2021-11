Marsupilami: il fumetto diventa un videogioco

Quest’oggi Microids è lieta di annunciare l’uscita del coloratissimo e tenerissimo platform Marsupilami Hoobadventure. I tre Marsupilami Punch, Twister e Hope dovranno viaggiare attraverso vari ambienti e…saltare dappertutto per salvare gli animali da una terribile maledizione

Punch, Twister e Hope sono tre Marsupilami che vivono una vita tranquilla a Palombia. Le loro vite stanno per prendere una svolta drastica quando, accidentalmente, aprono un sarcofago mentre giocano su una spiaggia, liberando un misterioso fantasma che maledice tutti gli animali! Per fortuna, i nostri tre protagonisti ne sono immuni e decidono di trovare il fantasma, annullare la maledizione e vivere un’avventura indimenticabile

Ispirato ai fumetti creati dall’artista francese André Franquin, questo “platform in 2.5D” porterà i giocatori in un coloratissimo viaggio attraverso la giungla palombiana, passando per una città sulla costa del continente centroamericano e persino per un tempio abbandonato. Salta, colpisci, scatta e dondola con la coda come solo loro sanno fare

I nostri simpatici amici sono un animale immaginario, che unisce le parole “marsupiale” e “amico” (amì in francese) creato da André Franquin, apparso per la prima volta nella serie di fumetti “Spirou & Fantasio”. L’opera è diventata popolarissimi in tutto il mondo, tanto da guadagnarsi la loro serie di fumetti dedicata, edita da Dupuis.

Il titolo è disponibile da oggi su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC.



Il titolo è disponibile in due edizioni :

Tropical Edition

Il gioco Marsupilami: Hoobadventure

2 fogli con tanti stickers

1 segnaporta

Collector’s Edition