Riot Forge: la diretta livestream ha portato un sacco di novità

Ammettetelo: da quanto tempo non sentivate parlare di Riot Forge? L’azienda third party di Riot Games è rimasta stranamente nel silenzio per tanti mesi, finché non ha rotto il silenzio qualche giorno fa, con l’annuncio di Hextech Mayhem, un gioco rhytm con Ziggs come protagonista, uno dei personaggi di League of Legends. Ebbene, possiamo dirvi che sono dispiaciuti di non aver detto niente, ma c’era una buona ragione dietro: si stavano preparando ad annunciare una vagonata di roba. Oggi c’è stata una diretta livestream in cui Riot Forge ha annunciato i 4 titoli per ora in sviluppo, di cui due appena usciti. Andiamo in ordine:

Il primo ad essere stato mostrato è Song of Nunu, e questo gioco puramente narrativo singleplayer mostrerà il viaggio di Nunu e Willump nel Freljord alla ricerca della madre sperduta nella terra del ghiaccio. Come già detto, il secondo gioco è Hextech Mayhem, e il titolo si concentrerà su Ziggs e Heimerdinger, due yordle scienziati con pensieri diversi ma inseparabili colleghi di ricerca. Dovrete guidare Ziggs in percorsi 2D a tempo di musica e far esplodere un sacco di roba (visto che gli esplosivi sono il suo forte). Il terzo gioco è Convergence, annunciato ai Game Awards del 2019, con Ekko come protagonista. Da allora c’è stato il silenzio più totale, ma eccoli di nuovo. Proprio come su League of Legends, Ekko potrà usare il Z-Drive per rimediare ai suoi errori mentre sventa un piano distruttivo in Zaun. E come ultimo, abbiamo niente meno che Ruined King: a League of Legends Story, in cui un gruppo di improbabili campioni di LoL si uniranno per affrontare la Rovina comandata da Viego in persona. Come ciliegina sulla torta, il gioco è uscito proprio oggi, su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch, quindi non tardate e accorrete a scaricarlo.

Questo è tutto da parte di Riot Forge, ma hanno fatto vedere un’ultima cosa: sembra che un gioco su Demacia sia in sviluppo, ma più di quello non sappiamo altro.