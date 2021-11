The Crew 2: nuovo aggiornamento in arrivo domani

The Crew 2 continua imperterrito senza sosta, e questo grande gioco di Ubisoft è uscito da ben tre anni oramai. Oggi è arrivato l’annuncio che un nuovo aggiornamento per il titolo arriverà domani, chiamato Stagione 4 Episodio 1: The Contractor, e sbarcherà su Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia e Windows PC tramite Ubisoft Store ed Epic Games Store. I giocatori potranno anche abbonarsi a Ubisoft+ su PC, Stadia e Amazon Luna. Qui la storia prende una piega piuttosto particolare, e vediamo come la nostra attenzione si sposta in un altro contesto con nuove attività da poter fare. Ci sposteremo a Las Vegas, New York, Miami, Detroit e Los Angeles per portare a termine delle missioni di consegna per 3 aziende: Marco’s Cab, Diamond Limousine e Rocket Co. Questo e altro nell’aggiornamento, come il nuovo sistema di ricompense esclusivo: il Motorpass. Si tratta di un sistema che offre ricompense in base alle vostre performance nelle competizioni, e i premi sono veramente succosi, come l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Ed. (Street race), la Chrysler 300 SRT8 Limousine (Street Race), la Cadillac Coupe Deville Marco’s Cab (Street Race) e la Chevrolet 3100 The Rocket Co. (Street Race). Ma aspettate, c’è altro ancora: come al solito, mensilmente verranno distribuiti veicoli completamente gratuiti che i giocatori potranno riscattare quando vogliono, come la Ford Crown Victoria (Street Race), la Ford Crown Victoria Limousine (Street Race) o la Chevrolet 3100 (Street Race), e il tutto sarà sempre disponibile da domani. Non mancano innovazioni alle competizioni PvP contro altri giocatori, premi e ricompense non ancora annunciate, e una sorpresa. Dal 18 fino al 21 novembre The Crew 2 sarà gratuito, quindi chiunque vorrà darci un’occhiata potrà farlo senza dover acquistare il titolo. Questa è una vagonata di content nuovo di zecca, e ci aspettiamo che Ubisoft continui per questa strada per tenere The Crew 2 più in vita che mai.