Chef RPG: un avventura culinaria

Quest’oggi World 2 Studio ha annunciato il nuovo progetto: Chef RPG, gestionale Pixel Art in fase di sviluppo. Vestiamo i panni di uno Chef itinerante e portiamo al suo antico splendore il nostro ristorante.

Nel titolo impersoniamo uno chef itinerante a cui è stato affidato il compito di far rivivere Le Sequoia, un tempo famoso ristorante nel porto di White Ash. Iniziamo la nostra nuova vita in questa bellissima città di mare, un tempo fiorente destinazione turistica. Caccia, produci e compra gli ingredienti.

Lungo il percorso fai amicizia con gli affascinanti locali e aiuta a far rivivere la città come punto di riferimento turistico. Crea la tua avventura culinaria in un RPG aperto, dove potrai scegliere come far crescere i tuoi ristoranti.



Vuoi diventare un maestro chef e creare i piatti più deliziosi per i tuoi clienti? Oppure un avventuriero coraggioso e impressionare i tuoi clienti con ingredienti rari? O forse, creare una rete di amici e far crescere il tuo business attraverso il carisma e l’influenza? La scelta è nelle nostre mani

Il titolo in uscita per il 2023 su Nintendo Switch e PC su Steam