Pokémon GO: in arrivo collaborazione con Ed Sheeran

Pokémon GO è il grande titano che è riuscito ad unire milioni di giocatori in tutto il mondo, e sempre più persone hanno riconosciuto il brand pazzesco di Pokémon. Non solo nei videogiochi, ma anche nel merchandise, nei film e serie tv e ora anche spettacolari album con cantanti famosi. Per l’anniversario dei 25 anni di Pokémon, infatti, abbiamo avuto esempi come Post Malone, Katy Perry, e Lil Yachty, i quali hanno espresso con delle loro canzoni l’amore e la riconoscenza per il magico mondo dei mostriciattoli tascabili. Oggi però, è arrivata una notizia che nessuno si sarebbe aspettato: sulla pagina twitter dell’artista Ed Sheeran, famoso in tutto il mondo per le sue innumerevoli pellicole musicali ed album, è stato annunciato che ci sarà una collaborazione tra lui e Pokémon GO. La cosa ha fatto esplodere i social, specialmente coloro che seguono attivamente l’artista e il gioco, e adesso possiamo solo chiederci che cosa abbiano in mente di fare due menti di questo calibro. Ricordiamoci che un’occasione del genere per The Pokémon Company è più che ghiotta: con oltre 150 milioni di dischi venduti a livello globale, di cui 84,5 milioni di copie certificate nei soli Stati Uniti, Ed Sheeran è nella lista degli artisti musicali con maggiori vendite della storia e una delle persone più influenti dell’intero pianeta. Avere una persona di questo calibro in collaborazione con Pokémon GO potrebbe essere una svolta epocale per il gioco intero, o ancora meglio per il brand stesso di Pokémon, il quale sta per avere a breve il rilascio dei remake di quarte generazione questo venerdì, e il 28 gennaio con Leggende Pokémon: Arceus. Non c’è da meravigliarsi se quello che verrà annunciato sarà una bomba: dal resto, pure l’artista stesso ha dichiarato di essere un fan di pokémon, quindi la questione di una collaborazione era solo una questione di quando.