Hearthstone: annunciata la nuova espansione

La stagione dei Mercenari di Hearthstone sta per raggiungere la sua fine dopo mesi di content, e quale modo migliore per terminare questa grande avventura, se non con una nuova espansione? Chiamata Fractured in Alterac Valley, questa espansione tratterà un argomento che molti pensavano sarebbe arrivato, ovvero un conflitto tra Orda e Alleanza nel campo di battaglia storico di World of Warcraft: Alterac Valley. La modalità prevedeva che 80 giocatori (divisi nelle due squadre da 40), combattevano in un’enorme mappa dove vi erano segnate diverse zone controllate dalle fazioni. Si potevano uccidere nemici per soggiogarli al proprio volere, conquistare fortezze per avere controllo tattico o addirittura evocare potenti golem, tutto per arrivare all’obiettivo finale, ossia uccidere il generale della fazione avversaria. Per l’Orda, l’obiettivo era Vanndar Stormpike, mentre per l’Alleanza era Drek’thar. Adesso, il campo di battaglia è tornato, e con esso ben 135 nuove carte, una nuova parola chiave e tante ricompense. Quando loggherete per la prima volta su Hearthstone, dovrete scegliere a quale fazione appoggiarvi, che sia Orda o Alleanza, e da quel momento partiranno una serie di missioni legate alla storia. Inoltre, la nuova parola chiave aggiunta si lega proprio a questo evento: chiamata Uccisione Onorevole, quando una vostra unità darà il colpo di grazia a specifici bersagli, acquisirà un buff specificato nella carta. Quando sceglierete una fazione, riceverete una leggendaria dorata corrispondente al vostro gruppo, quindi Drek’thar per Orda e Vanndar per Alleanza. Entrambi hanno poteri estremamente devastanti, quindi usarli nel loro pieno potenziale sarà vitale per avere la vittoria in pugno ad ogni scontro. Questa espansione è molto nostalgica per chi ricorda i classici momenti di gioco in World of Warcraft, ed è bello vedere che Blizzard ci ha voluto mettere un sacco di amore dietro, nonostante il brutto periodo che la compagnia sta passando in questo momento.