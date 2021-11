I Cavalieri dello Zodiaco: Netflix sta per rimuovere l’anime

Netflix ha investito e sta investendo in maniera importante sull’industria degli anime, non solo producendo adattamenti in live-action di alcune delle serie più iconiche del medium, come Cowboy Bebop, ormai in arrivo, e One Piece, ma anche con nuove serie animate originali, oltre che acquisendo i diritti di alcuni dei più famosi anime in circolazione. E proprio al termine di un’operazione di questo tipo, circa un paio d’anni fa, I Cavalieri dello Zodiaco erano approdati sulla più nota piattaforma di streaming al mondo.

L’acquisto della licenza de I Cavalieri dello Zodiaco da parte di Netflix si era rivelata una notizia felicissima per i fan della serie tratta dal famoso manga di Masami Kurumada, soprattutto perché l’anime originale degli anni Ottanta si è rivelato, nel corso del tempo, davvero introvabile. Quasi del tutto assente in streaming, nonostante la loro popolarità I Cavalieri dello Zodiaco non vantano moltissime edizioni in home video.

Tuttavia la felicità dei fan della serie si interromperà presto, in quanto Netflix stesso ha annunciato che ben presto la licenza relativa all’opera di Kurumada arriverà a scadenza, e che per questo l’anime non farà più parte del catalogo della piattaforma. La data dell’addio a Pegasus e ai suoi amici è prevista per il prossimo 14 dicembre, quando le sei stagioni dell’opera usciranno definitivamente dal catalogo.

Non tutte le speranze però sono perdute: Netflix potrebbe infatti trovare un nuovo accordo di licenza con Toei Animation, proprietaria dei diritti sulla serie, anche se non sono state diffuse indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le richieste della compagnia . Non è neppure da escludere che un altro servizio di streaming, o magari la società di distribuzione Sentai Filmworks, dedicato possa riuscire a raggiungere un accordo per la trasmissione della serie.