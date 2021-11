L’attacco dei giganti: ritirato un articolo di merchandise “controverso”

Manca ormai pochissimo al ritorno dell’anime de L’attacco dei giganti, che si concluderà con un grandioso secondo atto a partire dal prossimo gennaio. L’opera ispirata al manga di Hajime Isayama e realizzata dallo studio d’animazione MAPPA arriverà così alla sua definitiva conclusione, ma nell’attesa del ritorno di Eren e dei suoi compagni la produzione sta avviando una poderosa campagna di marketing, in Giappone e nel resto del mondo.

Tuttavia un particolare articolo di merchandise de L’attacco dei giganti ha fatto storcere il naso a molti fan della serie, costringendo la commissione che approva il marketing della serie a tornare frettolosamente sui suoi passi. Soltanto pochi giorni fa infatti era stato annunciato che, tra gli articoli ispirati alla serie, sarebbero state prodotte anche delle repliche delle fasce che gli Eldiani residenti a Marley sono costretti a portare per essere immediatamente identificati.

Dal momento che, anche nell’opera originale di Isayama, il parallelismo tra gli Eldiani oppressi da Marley e gli ebrei ghettizzati durante il regime nazista nella Germania degli anni Trenta è sempre stato chiaro, moltissimi fan hanno trovato di cattivo gusto la scelta di utilizzare un simbolo di oppressione del genere come un pezzo di merchandise. Questo ha scatenato un’ondata di proteste che si sono immediatamente riversare sulla produzione dell’anime.

Immediatamente la commissione ha deciso di ritirare l’idea, rilasciando contemporaneamente un comunicato di scuse, nel quale si conferma che l’idea di realizzare le fasce è stata abbandonata:

“Il prodotto che doveva essere messo in produzione riproduceva parte del costume di un personaggio che appare ne L’attacco dei giganti. Allo stesso tempo, la fascia è considerata un simbolo di disciminazione razziale ed etnica. Riconosciamo che c’è stata una mancanza di tatto nell’idea di commercializzare il prodotto. Siamo molto dispiaciuti”

Non si tratta certo della prima controversia relativa alla serie di Isayama, con i fan che si erano accaniti in particolare sul finale scelto dall’autore per la sua saga, chiedendo anche che venisse riscritto, senza contare il marketing come minimo particolare usato negli ultimi mesi in Giappone. Tuttavia in questo caso la produzione dell’anime è stata rapida a rimediare a un passo falso davvero inelegante e a una scelta effettivamente di cattivo gusto.