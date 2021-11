Spider-Man No Way Home: ecco il secondo trailer ufficiale

Sony Pictures e Marvel Studios hanno pubblicato il secondo trailer ufficiale di Spider-Man No Way Home. Il nuovo capitolo della serie sarà disponibile solo nei cinema a partire dal 15 dicembre. Il film aprirà le porte al tanto atteso multiverso della Marvel. Saranno Peter Parker e Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) a destabilizzare lo spazio-tempo, portando Spider-Man n altri universi e facendolo trovare faccia a faccia con i nemici di Peter dei precedenti film, tra cui il Doctor Octopus interpretato dal Alfred Molina. Al momento non è stata confermata la presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield, ossia i precedenti interpreti di Spider-Man.

Il nuovo trailer non offre solo filmati esclusivi dell’atteso film, ma anche uno sguardo ai cattivi principali. Sembra che i Sinistri Sei (o cinque, per così dire) si stiano riunendo. Il video inizia con alcune clip che mostrano l’Uomo Ragno di Tom Holland dopo che la sua identità segreta è stata scoperta. Tuttavia, viene rivelato che a causa dell’incantesimo fallito, che avrebbe dovuto far dimenticare al mondo la vera identità di Peter Parker, sono arrivati alcuni visitatori. Il Multiverso è reale con i cattivi dei precedenti film di Spider-Man che arrivano nel mondo di Parker. Di seguito una panoramica della trama:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.



Spider-Man No Way Home sarà disponibile a partire dal 15 dicembre solo nei cinema.