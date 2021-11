The King of Fighters XV: l’open beta utilizza il rollback GGPO net code

The King Of Fighters XV, titolo di SNK, si è mostrato nel suo primo vero teaser trailer mozzafiato a gennaio, mostrando tutta la bellezza dei suoi combattimenti in 4k next-gen fin dal primo istante. Dopo la pausa in seguito all’annuncio di Chizuru durante il podcast Fighting Game Publishers Roundtable, gli annunci settimanali sono ripresi con la rivelazione di Andy Bogard. Il direttore creativo Eisuke Ogura, ha precisato che il titolo è migliorato molto sia dal punto di vista tecnico per la realizzazione per i modelli dei personaggi, per poter rendere il gioco più entusiasmante.

The King of Fighters XV è sulla buona strada per uscire nil 17 febbraio 2022 per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC tramite Steam (supponendo che non debba affrontare un altro ritardo). Ma prima, i fan avranno la possibilità di provare il gioco dal 19 al 22 novembre in una open beta per PS4 e PS5. L’imminente open beta includerà otto personaggi con allenamento offline e incontri casuali online.

Il gioco comprenderà 39 personaggi al momento del lancio con Whip è stato mostrato ultimamente. Ancora meglio è che il multiplayer utilizza GGPO come net code di rollback. Ciò è stato confermato in un recente documento di beta test. Di seguito trovate la traduzione del documento, tramite DeepL:

In questo test, abbiamo implementato un metodo di rollback nel net code per le partite online e stiamo utilizzando GGPO come middle ware per il net code. Diversi giochi di combattimento di alto profilo come Guilty Gear Strive, Garou: Mark of the Wolves, Marvel vs. Capcom 2 e persino Killer Instinct (2013) utilizzano questa soluzione, e speriamo di fornire un’esperienza online eccellente.

The King of Fighters XV verrà lanciato il 17 febbraio 2022 per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC tramite Steam. Continuate a seguirci su GamesVillage per maggiori informazioni.