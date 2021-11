Dying Light 2 Stay Human: si parla già di contenuti post-lancio

Dying Light 2 Stay Human uscirà all’inizio del prossimo anno e, per l’occasione, si è mostrato ieri in un nuovo ed eccitante gameplay trailer. Il trailer mostrava ciò che potremo aspettarci dal gioco al suo day-one. Ciò che è emerso nelle ultime ore, invece, è che il team di sviluppo Techland sta riflettendo sugli eventuali contenuti post-lancio.

Dying Light 2 è il sequel del videogioco survival uscito nel 2015 su PlayStation 4 e Xbox One. Si tratta di un action e adventure open-world improntato sulla sopravvivenza e sulle strabilianti mosse di parkour, che permettono al giocatore di effettuare movimenti piuttosto rapidi per sfuggire agli zombi, disseminati per tutta l’enorme mappa.

Durante un’intervista con PC Gamer, il lead designer Tymon Smektala ha commentato la questione, suggerendo che potrebbero implementare le classi di personaggi in Dying Light 2 Stay Human. Queste classi, sempre secondo Smektala, sarebbero orientate principalmente ad un gameplay improntato sulla cooperazione tra giocatori.

Al lead designer è stato poi chiesto se il sistema cooperativo calzasse a pennello con il tipo di gioco che vuole essere Dying Light 2. PC Gamer ha avanzato ipotesi inerenti ad un’eventuale aggiunta di alberi delle abilità e sistemi di progressione. Tymon Smektala ha affermato che il multiplayer, secondo lui, dev’essere progettato “a mano libera“. Ciò significa che deve essere strutturato in modo da consentire ai giocatori di selezionare le opzioni che sono più in linea con lo stile di gioco utilizzato:

Dev’essere strutturata “a mano libera” la modalità cooperativa. Bisogna lasciare la libertà ai giocatori di studiare le proprie strategie. Ad un certo punto, però, penso che implementeremo qualche idea che hai suggerito.

Sicuramente la modalità cooperativa non è un qualcosa che troveremo il giorno del lancio di Dying Light 2 Stay Human, in uscita il 4 febbraio 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.