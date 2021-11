Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: pubblicate nuove informazioni

L’editore Square Enix e lo sviluppatore Team Ninja hanno rilasciato nuove informazioni e screenshot per Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Nel corso del suo broadcast al Tokyo Game Show, Square Enix ha partecipato a un panel su Stranger of Paradise Final Fantasy Origin durante il quale gli sviluppatori di Square Enix e Team Ninja di KOEI TECMO hanno parlato del nuovo action JRPG, mostrando un’anteprima della modalità multiplayer. Di seguito una panoramica del titolo:

In questo gioco di ruolo d’azione hard-core, Jack deve affrontare numerose sfide per riportare la luce dei cristalli a Cornelia, un regno conquistato dall’oscurità. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin offre un gioco d’azione in cui i giocatori utilizzeranno un’ampia varietà di abilità a loro disposizione per sopravvivere a battaglie furiose e disperdere i nemici davanti a loro. I giocatori possono anche divertirsi con elementi RPG, raccogliendo numerosi lavori e armi diversi per personalizzare e sviluppare i propri personaggi. Il gioco può essere goduto a diversi livelli di difficoltà per adattarsi al proprio stile di gioco. Il ripristino della luce dei cristalli introdurrà la pace o una nuova forma di oscurità? O forse qualcos’altro?

Personaggi

Captain Bikke, un capitano pirata che governa la città di Pravoka al posto di un governatore.

un capitano pirata che governa la città di Pravoka al posto di un governatore. King of Cornelia , il sovrano di Cornelia.

, il sovrano di Cornelia. Ministro Lagone , decide di registrare i viaggi di Jack e dei suoi compagni per i posteri.

, decide di registrare i viaggi di Jack e dei suoi compagni per i posteri. Queen Jayne

Mia, proprio come sua sorella maggiore Sarah, Mia ha una forte preoccupazione per i cittadini di Cornelia e a volte è nota per confrontarsi con i ministri.

Sistema di battaglia

Break Gauge

Il Break Gauge è una caratteristica chiave nel sistema di combattimento. Il modo in cui si consuma l’indicatore di un nemico è particolarmente importante quando si attacca.

Abilità istantanee

Il vantaggio delle abilità istantanee è che non consumano MP, possono essere usate liberamente.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin uscirà per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Epic Game Store il 18 marzo 2022.