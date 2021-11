Monster Hunter Rise X Sonic: a quando il cross-over?

Capcom ha recentemente pubblicato un nuovo trailer, il cui focus riguarda una nuova collaborazione tra il suo Monster Hunter Rise (uscito lo scorso marzo per Nintendo Switch) e Sonic The Hedgehog, ovvero la mascotte storica di SEGA. Naturalmente le domande sono tante: in che cosa consisterà questo cross-over? A quando è fissato l’inizio della collaborazione?

Ebbene, l’aggiornamento verrà diffuso a partire dal giorno 26 novembre 2021, anche per la versione PC di Monster Hunter Rise che uscirà a breve. Insieme alla nuovissima armatura a strati “Sonic Wear“, con cui si potrà personalizzare il proprio cacciatore, sarà disponibile anche “Sonic Costume“. Oltre a ciò, il “Canyne Tails” conferirà l’aspetto di Tails al proprio Palamute.

Alcuni dettagli aggiunti con l’arrivo del cross-over con Sonic riguardano gli effetti delle animazioni. Queste riprenderanno le animazioni più iconiche del porcospino blu di SEGA, soprattutto nella preparazione allo scatto. Questo si rivelerà molto utile quando sarà necessario raccogliere gli anelli. Quando invece verranno raccolti abbastanza Smeraldi del Caos, il cacciatore potrà trasformarsi in Super Sonic.

Monster Hunter Rise è attualmente disponibile su Nintendo Switch e, dal prossimo 12 gennaio 2022, verrà reso disponibile anche su PC, tramite Steam. Vi ricordiamo che dalla prossima estate sarà disponibile l’immensa espansione Sunbreak, la quale implementerà nuovi (e familiari) mostri da catturare, una nuova story-line e nuove ambientazioni in cui perdersi.