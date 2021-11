Logitech G303 Shroud Edition: il nuovo mouse da gaming di Logitech G

Logitech G, brand di Logitech leader nelle tecnologie da gaming, in partnership con Michael sShroud Grzesiek, uno degli streamer gaming più popolari del mondo, presenta una versione completamente rivisitata del mouse preferito di Shroud, il Logitech G303 Wireless. Il nuovo mouse è progettato e realizzato per soddisfare le esatte specifiche e le prestazioni richieste da Shroud. Attraverso un processo di collaborazione di design unico, Shroud ha lavorato attraverso una varietà di modelli e strumenti per adattare perfettamente la forma e la geometria del mouse alle sue specifiche. Inoltre, hanno discusso a fondo dei componenti utilizzando la tecnologia più avanzata.

Il G303 Shroud Edition rivisitato, dispone di Lightspeed, offrendo una latenza ultra-bassa e prestazioni affidabili. Il mouse è inoltre dotato del sensore proprietario Hero 25K di Logitech G per precisione e velocità, senza sacrificare l’efficienza energetica. Le varie migliorie al mouse, compresi i sottili contrassegni che si avvicinano alle posizioni di presa delle dita di Shroud, i pannelli laterali traslucidi, e le connessioni USB-C sono stati tutti richiesti da Shroud. Con un peso di 75 grammi, il G303 Shroud Edition è leggero, robusto e abbastanza comodo da permettere una bassa sensibilità DPI e un puntamento più veloce. Combinate questo con le 145 ore di durata della batteria, e sarete in grado di giocare tutto il giorno. Naturalmente, il Logitech G303 Shroud Edition è disponibile nel colore preferito di Shroud: il nero. Di seguito il commento di Shroud:

Avere l’opportunità di progettare un mouse con Logitech è stato un sogno che si è avverato. Il G303 è il mio mouse preferito di tutti i tempi e usandolo come ispirazione per il design abbiamo realizzato il mio mouse perfetto. Collaborare con Logitech G è stata un’esperienza incredibile e sono davvero orgoglioso del prodotto finale.



Il Mouse Gaming Wireless Logitech G303 Shroud Edition sarà disponibile da Novembre 2021 ad un prezzo di 129,99 €. Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale qui.