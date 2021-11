Surviving the Aftermath: disponibile da ora la versione 1.0 per PC e console

Paradox Interactive è lieta di annunciare che il Pass di espansione per Surviving the Aftermath è finalmente disponibile. L’Expansion Pass includerà tre pacchetti di DLC e questo segna il termine del periodo in cui il gioco era giocabile in Early Access su Steam: adesso è disponibile nella sua versione completa sia su PC che su console.

Paradox ha inoltre annunciato che saranno disponibili contenuti post-lancio per Surviving the Aftermath, promettendo tre espansioni per il costruttore di colonie di sopravvivenza. Il titolo consiste nel ricostruire la civiltà mentre si ricostruisce la colonia. Sarà importante commerciare, esplorare, migliorare ed espandersi in un nuovo mondo pieno di rischi.

In qualità di impavido leader della colonia, spetta a te fare le scelte difficili necessarie per portare i tuoi coloni verso un’alba fiorente. Di Surviving the Aftermath è disponibile anche l’aggiornamento del contenuto Endgame, che consente ai giocatori di scoprire i segreti dietro l’evento finale.

Ecco quanto è stato dichiarato dal Game Director, Lasse Liljedahl:

Quando abbiamo lanciato Surviving the Aftermath in Early Access, abbiamo detto che avremmo lavorato insieme alla nostra community per gli aggiornamenti dei contenuti e lanciato il gioco su PlayStation 4. Da allora il mondo è cambiato drasticamente, ma siamo rimasti fedeli alla nostra parola e siamo persino andati oltre le nostre promesse originali. Il gioco ha avuto 20 aggiornamenti di contenuti durante l’Early Access, ognuno dei quali ha incorporato il feedback dei giocatori. Abbiamo ampliato le nostre piattaforme di lancio per includere Nintendo Switch. Questa è stata un’impresa senza precedenti, ma come diciamo tra di noi all’interno dello studio “la fine dell’Early Access è solo l’inizio”. Abbiamo in programma ancora molti contenuti, quindi potrete godervi la fine del mondo per gli anni a venire!

Il titolo di Paradox Interactive è attualmente disponibile su PC, via Steam, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Di seguito, potrete vedere il trailer di annuncio.