Razer: annunciati nuovi prodotti destinati a PlayStation 5

Razer, uno dei produttori più rinominati di dispositivi e accessori destinati al gaming (e non), ha annunciato l’ampliamento della sua linea per console con una serie di nuove cuffie wireless e stand di ricarica dei controller per PlayStation 5. Con motivi in bianco e nero e i distintivi tratti blu, le nuove cuffie Kaira sono progettate per abbinarsi allo stile contemporaneo e moderno della PlayStation 5 e del controller wireless DualSense, mentre il Razer Quick Charging Stand, con la sua gamma di colori coordinati, costituisce il perfetto match per i controller wireless PS5 DualSense di qualsiasi giocatore. Di seguito tutti i dettagli ufficiali dal comunicato stampa del produttore.

Kaira Pro e Kaira

Le cuffie Razer Kaira Pro danno vita a una vera e propria esperienza immersiva nella console, essendo le prime cuffie wireless Razer ideate per PlayStation 5 a essere alimentate da Razer HyperSense, una tecnologia aptica intelligente che offre un feedback sensoriale tattile ricco e realistico basato sugli input audio, permettendo ai gamer di immergere completamente i loro sensi nel gioco. Le Razer Kaira Pro sono dotate dei collaudati driver da 50 mm in titanio Razer TriForce per una chiarezza sonora assoluta, pur essendo sufficientemente leggere da garantire il massimo comfort per lunghe sessioni di gioco.

Migliorando le comunicazioni in-game tramite il microfono rimovibile supercadioide Razer HyperClear , le Razer Kaira Pro si focalizzano su un rigoroso modello di riconoscimento vocale, eliminando il rumore di fondo indesiderato per ottenere una maggiore chiarezza del parlato. Le cuffie wireless, inoltre, offrono un microfono integrato per l’utilizzo su mobile, fornendo agli utenti le opzioni per connettersi ai loro dispositivi tramite Bluetooth, così come a PS5, PS4, PC e altri dispositivi che dispongono di una porta USB-C o USB-A tramite il Razer HyperSpeed Dongle 2.4 GHz USB-C incluso (adattatore USB-A incluso).

Alcune delle caratteristiche principali delle Kaira Pro includono:

Razer HyperSense per feedback tattile e immersività maggiori

Driver da 50mm in titanio Razer TriForce per prestazioni audio di alto livello

Microfono rimovibile supercardioide Razer HyperClear per un audio potente e realistico

Razer SmartSwitch per passare da 2,4 GHz a Bluetooth e viceversa

Supporto Razer Chroma RGB, personalizzabile tramite la Razer Chroma RGB Mobile App

Maggiori informazioni sulle Razer Kaira Pro sono disponibili qui.

A completamento della linea di cuffie per PlayStation 5 arrivano le Razer Kaira, che assicurano ai gamer una comodità senza pari su console e smartphone grazie al fluido passaggio tra dispositivi a 2,4 GHz e Bluetooth garantito da Razer SmartSwitch.

Alcune delle caratteristiche principali delle Kaira includono:

Driver da 50mm Razer TriForce per prestazioni audio di alto livello

Microfono cardioide Razer HyperClear per una maggiore chiarezza vocale

Razer SmartSwitch per passare da 2,4 GHz a Bluetooth e viceversa

Maggiori informazioni sulle Razer Kaira sono disponibili qui.

Le nuovissime Razer Kaira Pro e Razer Kaira wireless si uniscono alle Razer Kaira X cablate, annunciate a settembre.

Quick Charging Stand

Annunciati oggi anche i Razer Quick Charging Stand, attentamente progettati in una gamma di colori coordinati che si adattano perfettamente ai controller wireless PS5 DualSense ispirati al modello galaxy. Il Razer Quick Charging Stand carica rapidamente i controller per raggiungere livelli di potenza ottimali in meno di 3 ore, garantendo agli utenti PS5 tempi minimi di inattività di gioco. È disponibile nei colori bianco, nero e rosso per garantire un look totalmente omogeneo.

Ulteriori informazioni sui Razer Quick Charging Stand sono disponibili qui.

PREZZO E DISPONIBILITÀ

Razer Kaira Pro: 219,99€ – disponibili su Razer.com e rivenditori autorizzati; i pre-ordini partono dal 30 novembre 2021, con spedizioni a dicembre 2021.

Razer Kaira: 109,99€ – disponibili su Razer.com e rivenditori autorizzati

Razer Quick Charging Stand: 59.99€ disponibili su Razer.com e rivenditori autorizzati