World of Warcraft: la Season of Mastery è live

Nonostante per alcuni questo possa essere l’ennesimo tentativo di Blizzard per riportare i giocatori su World of Warcraft, le cose non sono propriamente così. La compagnia si è promessa di portare un’esperienza mai vista prima al suo popolare MMORPG, e il modo che hanno pensato è una sorta di twist per Classic. Quello che hanno tirato fuori è la Season of Mastery, ovvero una sorta di server modificato in cui tutto cambia completamente, ed oggi è finalmente uscito. Vi passeremo il link con tutta la lista di cambiamenti, ma possiamo riassumervi il brodo di seguito:

Fasi di gioco più veloci: tutte le sei fasi di contenuti previste saranno condensate in un solo anno e ognuna di esse verrà introdotta ogni due mesi. Progressione dei livelli più veloce: per adattarsi alla più rapida cadenza dei contenuti, il quantitativo di esperienza ottenuto verrà aumentato, in particolare quello relativo al completamento delle missioni. Soul of Iron: i personaggi che vogliono mostrare tutta la loro maestria possono dirigersi a Ironforge o Undercity per partecipare alla sfida Soul of Iron. Essi otterranno un’icona di un beneficio che mostrerà che non sono ancora morti. L’icona verrà aggiornata al completamento dei contenuti rilevanti. Calibrazione dei boss delle incursioni: la difficoltà dei boss verrà leggermente aumentata per adattarsi all’aumento di potenza dei giocatori introdotto dalle modifiche della patch 1.12. Cambiamenti generali: i giocatori possono aspettarsi ulteriori cambiamenti agli scontri delle incursioni (come la disattivazione dei benefici del mondo esterno nelle incursioni), modifiche alle penalità dei boss, aumento dei nodi delle professioni di raccolta e molto altro.

Si tratterà di Classic a tutti gli effetti, ma questi cambiamenti porteranno un sacco di novità e sfide emozionanti che i giocatori potranno assaporare a pieno durante il 2022. Questo non basterà sicuramente, ma è un buon inizio per riconquistare la fiducia della propria fanbase di World of Warcraft, specialmente dopo gli ultimi avvenimenti dei mesi scorsi.