Rainbow Six Siege: annunciato l’Invitational 2022

Sono appena state rivelate da Ubisoft tutte le informazioni, il regolamento e le squadre del Rainbow Six Siege Invitational 2022, il torneo che rappresenta il culmine della stagione competitiva di Rainbow Six Siege sarà svolto a Montreal, in Canada dall’ 8 al 20 Febbraio 2022.

Il team globale di Rainbow Six Siege ha dichiarato:

Più che un semplice torneo, il Six Invitational è il momento dell’anno in cui l’intera famiglia Siege si riunisce per celebrare un nuovo anno di Rainbow Six Siege. Con un evento così simbolico, prendere la decisione di non ospitare un pubblico dal vivo è stato difficile.



E continuando riguardo l’organizzazione dell’evento:

La salute e la sicurezza di tutti i partecipanti è la nostra priorità principale, e guardiamo ad ogni evento sulla base di dati empirici, una valutazione globale del rischio e una valutazione continua della curva della pandemia. Stiamo monitorando continuamente la situazione e rivaluteremo l’opzione di un pubblico limitato in loco nel gennaio 2022, se i requisiti e le restrizioni locali lo consentiranno. Mentre non vediamo l’ora di riaccogliere i fan nei nostri eventi esports; ci stiamo impegnando a rendere il Six Invitational 2022 un vero momento di festa per la community, e stiamo lavorando a nuove idee che non vediamo l’ora di condividere con voi presto.

Dei 20 team che parteciperanno al torneo 16 si sono già qualificate tramite le vittorie nei Six Major e il ranking nella stagione regolare 2021. I 4 posti rimanenti spetteranno ad una squadra per ogni circuito competitivo, rispettivamente, America Latina, Nord America, Europa e Asia-Pacific. Ogni qualificazione regionale seguirà il proprio regolamento, che si può trovare, insieme ai link di registrazione, sul sito ufficiale di Rainbow Six Siege.

I team ufficialmente qualificati al torneo sono:

Team oNe Esports (America Latina)

Squadra BDS (Europa)

Team Liquid (America Latina)

Ninjas in Pyjamas (America Latina)

Susquehanna Soniqs (Nord America)

Oxygen Esports (Nord America)

FaZe Clan (America Latina)

Elevate (Asia-Pacific)

Natus Vincere (Europa)

Spacestation Gaming (Nord America)

Team Empire (Europa)

DarkZero Esports (Nord America)

DWG KIA (Asia-Pacific)

FURIA Esports (America Latina)

SANDBOX GAMING (Asia-Pacific)

Rogue (Europa)

Altri aggiornamenti sul Six Invitational seguiranno durante settimane che portano all’evento e saranno pubblicati su Twitter, Instagram e sul sito ufficiale di Rainbow Six Siege Esport. Come sempre, per tutte le novità sul torneo visita anche la sezione Esport di GamesVillage.