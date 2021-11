F1 2021: svelati tanti oggetti di Daniel Ricciardo nell’ultimo episodio di “After the Apex”

Codemasters ed Electronic Arts hanno rivelato oggi nuovi oggetti di gioco progettati dal pilota di Formula 1 della McLaren, Daniel Ricciardo, per le modalità My Team e online di F1 2021. Nell’ultimo episodio di After the Apex, Daniel assume il ruolo di Direttore Creativo, progettando una tuta da corsa esclusiva, un casco e una livrea per auto disponibili nel gioco da oggi.

Con il livello gratuito Podium Pass, tutti i giocatori di F1 2021 possono sbloccare il contenuto tramite XP giocando a varie modalità di gioco e sfide. George Russell della Williams ha anche progettato una serie di oggetti di gioco per i 30 livelli di contenuti aggiuntivi della Serie 3.

Paul Jeal, F1® Senior Franchise Director di Codemasters, ha dichiarato:

Ci è piaciuto molto lavorare con Daniel e vedere la sua creatività prendere vita. I nostri giocatori saranno anche in grado di sbloccare oggetti disegnati da George Russell a partire da oggi, e sono sicuro che ci sarà una gara per sfoggiarli online.

F1 2021, il gioco ufficiale del Fia Formula One World Championship, vanta diverse nuove funzionalità, tra cui la nuova entusiasmante modalità storia, “Braking Point”, una modalità Carriera ampliata che consente a due giocatori di unirsi e gareggiare e l’Inizio della Stagione Reale con la possibilità di entrare nel campionato in qualsiasi momento si sia già verificato, adottando la classifica piloti e costruttori in tempo reale.