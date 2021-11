Big Brain Academy Sfida tra Menti: disponibile la demo sull’eShop

Una demo gratuita del nuovo Big Brain Academy: Sfida tra menti per Nintendo Switch è disponibile da scaricare dal Nintendo eShop. In questo nuovo party game multiplayer, adatto a tutti, i giocatori possono migliorare le proprie abilità e velocità praticando alcune attività e divertendosi allo stesso tempo.

Nella demo, i giocatori possono provare la modalità Stretching mentale, con una serie di enigmi che li metteranno alla prova in tre categorie: Percezione, Intuito e Algebra. Il gioco completo include ancora più enigmi per questa modalità, tra cui le categorie Memoria e Analisi. Chi ha intenzione di acquistarlo può preordinare il gioco oggi stesso dal Nintendo eShop.

Sarà anche possibile “assaggiare” la modalità Party. Fino a quattro giocatori possono competere “mente contro mente” per guadagnare più punti completando rapidamente le attività. Ogni partecipante imposta la propria difficoltà dalla più semplice (per bambini) alla più difficile (Super élite), così anche i più piccoli possono persino competere contro i loro genitori senza paura di restare indietro.

Nessuna accademia sarebbe completa senza un professore e l’illustre Prof. Bilancini torna in Big Brain Academy: Sfida tra menti come ospite. Per coloro che acquistano il gioco completo, sono disponibili altre modalità, come la modalità Esame, in cui i giocatori vengono messi alla prova in una serie di cinque attività. Il Prof. Bilancini assegnerà il Punteggio Cervellone in base alla performance di ognuno, e questo aiuterà a guadagnare monete di gioco, utili per sbloccare i costumi per il proprio avatar.

Per chi vuole allenarsi prima della partita successiva, c’è sempre la modalità Stretching mentale, in cui chiunque può ripetere le attività preferite per cercare di guadagnare punteggi e medaglie. Si può anche entrare in modalità Sfida fantasma e competere contro i dati di altri utenti. I giocatori possono gareggiare contro altre persone presenti nella loro lista amici, membri della famiglia che hanno profili sulla stessa console Nintendo Switch o persino concorrenti amichevoli di tutto il mondo.

