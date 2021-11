Yakuza: il prossimo capitolo è in sviluppo

Yakuza ha avuto una grande rinascita con l’uscita di Yakuza Like a Dragon, ma come ogni titolo, anch’esso non ha potuto niente contro la forza del tempo. Ora, il franchise presenta un tetro momento, specialmente dopo la notizia che il suo creatore Toshihiro Nagoshi ha lasciato SEGA assieme al producer Daisuke Sato. Nonostante queste orribili notizie, la compagnia rassicura tutti quanti, dicendo che la saga continuerà imperterrita, specialmente il recente spin-off Judgement. Nello specifico, lo sviluppo del prossimo capitolo di Yakuza è già partito, e gli sviluppatori hanno detto che la storia sarà ambientata alcuni anni dopo gli avvenimenti di Yakuza Like a Dragon e seguirà il simile gameplay RPG a turni, e Ichiban Kasuga rimarrà il solenne protagonista. Questa è una grande notizia per il futuro di Yakuza, ma le delusioni che il titolo possa venire fuori come un prodotto malfatto sono tante. Questo è causato dalle recente opere rilasciate negli ultimi periodi, in cui purtroppo senza l’aiuto dei padri fondatori, grossi franchise faticano ad andare avanti, come l’esempio di Super Smash Bros Ultimate e il suo creatore Masahiro Sakurai. Ciononostante, il mondo dell’industria videoludica si merita di andare avanti con nuove promesse, e abbiamo molti validi candidati pronti a prendere il posto dei più anziani. Masayoshi Yokoyama, il direttore dello studio di Ryu ga Gotoku, nonché l’azienda creatrice di Yakuza, ha grandi speranze per il futuro della saga, e promette a tutti quanti di rilasciare degni titoli, contando anche lo spin-off di Judgement, il quale anch’esso ha un seguito in lavorazione. SEGA è un’azienda grande, e tra le tante IP a sua disposizione, Yakuza è sicuramente tra le più grandi che possiede, pertanto la cura per un titolo simile sarà estremamente grande e meticolosa. Voci di corridoio dicono che non dovremo neanche aspettare tanto, ma soltanto il tempo ce lo dirà con esattezza.