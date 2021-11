SeaRing: annunciato il titolo di debutto dello studio italiano SeaRing Team

SeaRing Team, nuovo studio italiano, ha annunciato il suo primo lavoro, che prende il nome proprio dal team stesso: si tratta infatti si SeaRing, un action 2D con elementi puzzle. Il team, che ha iniziato la collaborazione alla fine del 2018, è composto da sei artisti italiani con grandi aspirazioni nel settore videoludico. Il primo grande traguardo arriverà il 13 gennaio 2022, quando verrà rilasciata la demo su Steam. Il lancio completo sarà annunciato successivamente. Per l’occasione è stato anche fatto uscire un trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco:

SeaRing è un indie 2D con elementi puzzle e d’azione, pronto ad immergere i giocatori in un mondo pieno di storia e avventura. Unisciti alla Principessa dei mari, traversa il deserto ed esplora un nuovo mondo ricco di narrazioni divertenti, scenografie mozzafiato, una colonna sonora avventurosa quanto nostalgica e tantissimi NPC, spiritosi e bizzarri. La missione? Trovare la corona perduta di sua madre e riportare stabilità nel Regno dell’Acqua.

Non sarà così facile, considerando che l’unico modo per ‘attaccare’… sarà difendersi. Eredita il potere del SeaRing, evoca la sua magia, proteggiti dai pericoli imminenti, e sopravvivi in questo mondo ostile dove il sole non tramonta mai. Alla fine della tua avventura lo ringrazierai, capendo che a volte la difesa è davvero la miglior forma d’attacco!

Il team:

Il SeaRing Team è un gruppo di sei artisti italiani riuniti dalla loro comune passione per l’arte videoludica, unendo le loro abilità nelle arti creative per sviluppare il loro più grande progetto fino ad oggi. Il team è composto da Francesco “Wolfrad” De Caro, un disegnatore di fumetti incaricato del level design e dello sviluppo della trama di SeaRing. Simone Chelo e Jacopo Zuliani, in qualità di programmatori, stanno gestendo lo sviluppo del progetto attraverso Unity, portando fluidità e dinamismo al mondo di gioco.

Lodovica Meke Meke e Jessica Luna sono le due artiste visuali del progetto, portando colore nel mondo di SeaRing con una fantastica pixel art, una diligente attenzione ai dettagli e una grande cura per gli effetti grafici. Ultimo ma alquanto importante, Marko Poskurica, compositore musicale e sound designer del team, che dà vita a ogni aspetto del gioco tramite una colonna sonora dedicata.

“È iniziato tutto con un concetto: lo scontro tra acqua e fuoco. La discussione è cresciuta e come un big bang ha creato una cosmologia di amicizie, hype, passione e creatività”. dice Francesco “Wolfrad” De Caro, Game & Character Designer del SeaRing team. “Le ore a discutere su come un piccolo dettaglio possa essere reso al meglio, il più divertente od oscuro possibile, sono state veramente preziose. Spero che il nostro divertimento crei altrettanto piacere e intrigo ai giocatori che proveranno SeaRing”.

“Creare un’esperienza che potesse rendere tutto il team fiero del nostro duro lavoro collettivo non è stato facile. Ci sono stati momenti durante lo sviluppo e il debugging della demo, in cui volevamo dare fuoco a tutto”. Dice Jacopo Zuliani, co-programmatore di SeaRing “Fortunatamente in SeaRing puoi solo evocare un anello d’acqua”.

Sotto potete vedere il trailer d’annuncio. Qui invece potete collegarvi al sito ufficiale del gioco.