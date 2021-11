Touken Ranbu Warriors: arriva Kasen Kaneda

Quest’oggi DMM Games e Nitroplus, in collaborazione con Omega Force e Ruby Part sono lieti di annunciare un nuovo personaggio per il loro titolo Touken Ranbu Warriors! . In questo nuovo trailer pubblicato sul loro canale YouTube diamo uno sguardo a Kasen Kaneda

Una nuova lama si mostra a noi, dopo l’uchigatana di Muramasa ecco la Nosada di Kasen Kaneda. ll suo nome deriva dai 36 poeti (kasen), un riferimento ai 36 servitori che furono giustiziati dal suo proprietario, Hosokawa Tadaoki. Anche se è un uomo di cultura, ha un fisico forte e una cattiva abitudine di usare la forza per tirare avanti.

Il giovane ha uno stile di battaglia ben preciso, fendenti rapidi e consecutivi. La sua lama sarà difficile da fermare

Il titolo uscirà il 24 Maggio 2022 su Nintendo Switch e PC