Xbox Cloud Gaming: disponibile su Series X/S e One

Nella settimana che celebra il 20° anniversario di Xbox, arrivano altre notizie riguardo il modo di giocare con i dispositivi Microsoft: Xbox Cloud Gaming (Beta) è infatti ora disponibile su Xbox One e Xbox Series X|S con un abbonamento Game Pass Ultimate, e si può giocare ai giochi Game Pass dal cloud della propria console. Ora è possibile scoprire e provare molti titoli diversi rapidamente direttamente dal cloud fino a quando non si decide quale installare. Inoltre, ricevere un invito da un amico per un gioco che non si è ancora scaricato non impedirà più di partecipare alla sessione. L’esperienza è stata costruita in modo che sia veloce, facile e un ottimo modo per scoprire il prossimo gioco preferito, risparmiando spazio sul disco rigido per i giochi che avete intenzione di giocare più spesso.

Per gli utenti Xbox One, il cloud gaming permette anche di giocare ad alcuni giochi next gen sulla console Xbox One che già possiedi. Questo significa che alcuni giochi selezionati che sono attualmente giocabili solo su Xbox Series X|S, come Recompile, The Medium e The Riftbreaker, sono ora giocabili sulla Xbox One con Xbox Game Pass Ultimate e cloud gaming. Continueranno anche a supportare questa feature e ad espandere la libreria di giochi cloud per includere altri giochi next gen come Microsoft Flight Simulator all’inizio del 2022.