Arcane: nuova anteprima sull’Atto III

Spoiler: siete avvisati. Arcane è un successo senza precedenti, e tutti possono confermare. La serie sta spaccando in termini di visualizzazioni su Netflix, e Riot Games è strafelice del risultato, e la parte più divertente di tutto questo è che non è ancora finita. Infatti, questo sabato alle 9:00 di mattina verranno rilasciati gli ultimi tre episodi della serie, e tutti sono colmi di trepidazione. Ma la Riot Games è furba, e infatti oggi hanno rilasciato un nuovo teaser sull’Atto III, in cui vediamo nuove scene importanti. Una delle teorie che si vociferava di più era il fatto che Mel Medarda, nonché la persona più ricca di Piltover, fosse in qualche modo legata a Noxus in seguito a molti easter egg nei vari episodi di Arcane, e sembra che il teaser dia proprio questa conferma. Possiamo vedere una donna di Noxus accompagnata da un plotone di soldati, e molti sospettano che sia la madre di Mel; a quanto pare è delusa dall’operato della figlia, e sembra che tra le due ci fosse un piano ancora più grande di quanto pensassimo. Vediamo in seguito una scena con Jayce e Vi, con quest’ultima che impugna i guanti di Atlas, la sua famosa arma nel MOBA. Nessun segno di Viktor e Caitlyn, e l’enfasi del teaser si concentra su Jinx e la sua lenta discesa nella follia in cui dimenticherà il nome di Powder e abbraccerà questa nuova personalità di morte e distruzione. Un’altra quesitone che ha attirato l’attenzione è che i Baroni Chimici di Zaun sembrano pronti ad agire, e possiamo stare certi che Silco guiderà la carica contro la superficie. La dinamica con il carismatico leader di Zaun e Jinx ha portato molte domande sulla loro relazione, e non possiamo che chiederci se Silco sia davvero l’antagonista principale della serie.