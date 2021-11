The Game Awards 2021: quale publisher ha ricevuto più nomination? Microsoft!

Le nomination dei giochi canditati a vincere la statuetta nelle rispettive categorie dei The Game Awards 2021 ci hanno dato un’idea dei titoli che si batteranno fino all’ultimo voto per conquistare l’ambito premio. Geoff Keighley però ha deciso di condividere u nuovo tweet con tanto di classifica tra i vari publisher e chi tra loro ha piazzato più nominati.

A prendersi la vetta è stata Microsoft, che grazie anche a Bethesda ha ricevuto ben 20 nomination, mentre Sony Interactive Entertainment si è fermata a 11 nomination totali. Square Enix ed Electronic Arts si dividono il podio con 10 nomination a testa. Nel tweet potete dare uno sguardo a quante nomination hanno messo a segno gli altri publisher. Vi ricordiamo che i The Game Awards 2021 si terranno la notte tra il 9 e il 10 dicembre 2021. Pronti a seguirla insieme a noi? Maggiori dettagli sulla diretta arriveranno nelle prossime settimane.

These are the most nominated publishers at #TheGameAwards this year, led by a combined Xbox + Bethesda with 20 nominations, PlayStation with 11, and EA and Square Enix with 10 each. pic.twitter.com/d4hzW1A5sz

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 16, 2021