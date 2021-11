Alien Isolation: in arrivo su iOS e Android

Ultima notizia in arrivo da parte dei ragazzi di The Creative Assembly: sembra che il loro survival horror preferito, Alien Isolation, arriverà finalmente anche su mobile. Con data di uscita prevista per il 16 dicembre su Android e iOS, Alien Isolation porterà il terrore alieno anche nei dispositivi mobili di tutti quanti, con tanto di grafica migliorata e adattata per la potenza dei device. Questa può essere una buona e una cattiva notizia allo stesso tempo: è una buona notizia se consideriamo che la fetta di mercato verrà estesa anche su una piattaforma estremamente utilizzata oggigiorno, e di conseguenza le vendite schizzeranno sicuramente. Ma è anche una cattiva notizia perché un interesse per un secondo capitolo non sembra esserci, cosa che sicuramente deluderà molti fan, mentre altri ancora capiranno che evidentemente non ci sono più i mezzi possibili per poter realizzare un altro capolavoro del genere. La descrizione del gioco è la seguente:

“Il survival horror uscito nel 2014 uscito per PS3, Xbox 360, PS4 e Xbox One si posizionava tra il primo e il secondo capitolo dell’iconica saga fantascientifica e vedeva protagonista Amanda Ripley, la figlia di Ellen Ripley interpretata sul grande schermo da Sigourney Weaver. Quindici anni dopo l’inspiegabile scomparsa della madre, un’ombra di mistero circonda la stazione Sevastopol, forse connessa con la scomparsa della madre.”

Il gioco ha venduto moltissimo nel corso degli anni, e se consideriamo che soltanto un anno dopo aveva ricavato ben 2 milioni di dollari la dice lunga, considerando che il titolo è stato sviluppato da una compagnia mai sentita prima. Il franchise di Alien è intramontabile, e tuttora rimane uno dei capolavori dell’orrore spaziale degli anni ’70, ed è rassicurante vedere che tale amore non è rimasto dimenticato. Riuscirete ad aggirare lo Xenomorfo nella stazione spaziale, o diventerete una delle sue innumerevoli vittime nello spazio profondo?