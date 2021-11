Red: ecco il nuovo trailer del film Disney e Pixar

Dinsey e Pixar hanno pubblicato un nuovo trailer ufficiale di Red, prossimo film d’animazione in arrivo nelle sale italiane il 10 marzo 2022. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Questa la descrizione attraverso il sito ufficiale:

Una produzione Disney e Pixar, “Red” vede protagonista Mei Lee, tredicenne positiva e un po’ imbranata, in bilico tra la dimensione di ragazzina rispettosa e obbediente e il caos totale dell’adolescenza, con una mamma protettiva e autoritaria, Ming, che non la perde mai d’occhio. Come se non bastassero i radicali cambiamenti che sta vivendo nel fisico, negli interessi e nei rapporti, quando si emoziona o si agita troppo (ovvero, praticamente SEMPRE), Mei Lee si trasforma in un panda rosso gigante. Il film è diretto da Domee Shi, vincitrice dell’Academy Award per il corto Pixar “Bao” e prodotto da Lindsey Collins.