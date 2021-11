Sam & Max Beyond Time & Space Remastered arriva a dicembre

Sam e Max sono pronti a tornare: dopo la remastered di Save The World, Skunkape ha annunciato che Sam & Max Beyond Time & Space Remastered arriverà l’otto dicembre su PC, Nintendo Switch e console Xbox. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Ricordiamo che queste sono le versioni rimasterizzate delle season del duo cane e gatto creato da Steve Purcell, uscite originariamente tra il 2007 e il 2010, con tre stagioni: Save The World. Beyond Time & Space e The Devil’s Playhouse. Skunkape, il team che lo sta rimasterizzando, è formato da ex sviluppatori di Telltale, che diede vita ai giochi originali.

Caratteristiche:

Un gioco di avventura che fa ridere : esplora luoghi inaspettati, chatta con personaggi eccentrici e risolvi enigmi stimolanti, in una storia interattiva che nasconde uno scherzo dietro ogni punto foca.

: esplora luoghi inaspettati, chatta con personaggi eccentrici e risolvi enigmi stimolanti, in una storia interattiva che nasconde uno scherzo dietro ogni punto foca. Splendidamente rimasterizzato : luci, sincronizzazione labiale, cinematografia, audio, musica e altro ancora sono stati aggiornati e migliorati per portare la seconda stagione agli standard odierni.

: luci, sincronizzazione labiale, cinematografia, audio, musica e altro ancora sono stati aggiornati e migliorati per portare la seconda stagione agli standard odierni. Non c’è bisogno di cercare spiegazioni : il gioco rileva quando sei bloccato e fornisce dei sottili suggerimenti contestuali. La frequenza dei suggerimenti può essere personalizzata e adattata a tutti.

: il gioco rileva quando sei bloccato e fornisce dei sottili suggerimenti contestuali. La frequenza dei suggerimenti può essere personalizzata e adattata a tutti. Minigiochi di guida facoltativi: prendi il volante della DeSoto di Sam & Max per divertenti diversivi dalla storia. Le decalcomanie e gli upgrade dell’auto che vinci verrà trasferiti negli episodi futuri.

Qui sotto potete vedere il trailer di Sam & Max Beyond Time & Space Remastered.