Ace Combat 7: nuovo dlc disponibile da oggi

Ci sono novità da parte di Bandai Namco per il loro acclamato titolo Ace Combat 7. In onore dei 25 anni del titolo un nuovo aggiornamento sfreccia sui nostri schermi e si mostra a noi in un nuovo trailer.

Il titolo è un simulatore di combattimento aereo ad alta velocità, di cui grafiche e dettagli ne fanno da padroni.

Diventa un asso e solca cieli fotorealistici con libertà assoluta di movimento. Abbatti i mezzi nemici e prova il brivido degli scontri aerei in azioni fedelmente rappresentate!

Nel nuovo aggiornamento intitolato ”Cutting-edge Aircraft Series” ci sono grosse novità:

Prima tra tutte i 3 nuovi velivoli di ultima generazione pronti a sfrecciare. Tutti e tre i velivoli sono personalizzabili con 7 skin speciali ognuno.

F/A-18F Super Hornet Block III

F-2A -Super Kai-

MiG-35D

In aggiunta, ci saranno nuove skin ed emblemi dei piloti nemici e delle unità rivali:

13 nuove skin

10 nuovi emblemi

Il titolo è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Pc sulla piattaforma Steam