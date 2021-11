Resident Evil Village per PS5 al prezzo più basso di sempre su Amazon Italia

Se non avete ancora acquistato Resident Evil Village, oggi è la giornata perfetta per farlo. In questo momento (non sappiamo ancora per quanto durerà l’offerta), la versione PlayStation 5 del titolo di Capcom può essere acquistata su Amazon Italia al prezzo più basso mai visto in circolazione.

Il prezzo indicato esclusivamente per la versione PlayStation 5 di Resident Evil Village è di 27.98 euro invece di 69.99 euro, ossia uno sconto pari al 60% e un risparmio di oltre 40 euro sul prezzo di listino. Vi invitiamo ad affrettarvi finché sarà disponibile questo incredibile taglio di prezzo. In ottica Village, sappiamo che sono in arrivo numerosi DLC, molti dei quali saranno disponibile gratuitamente! Per giocarci però occorrerà il gioco base. Correte ad acquistarlo!